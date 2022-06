As inscrições do Social Media Day Belém estão abertas

Neste ano será realizada a 9ª edição do Social Media Day Belém e as medições são compostas por palestras, mesas-redondas e atividades que adentram os participantes ao universo da Comunicação. Pensar no mercado híbrido e nas fronteiras que norteiam a profissão e o campo de atuação de Social Media é indispensável. Esse profissional e as demandas que estão cada vez mais integradas, conectadas e multitarefadas precisam ser debatidas por profissionais, entusiastas e estudantes da área. A diversidade de temas, profissionais e públicos, motivou a organização do evento a escolher “Mercado Híbrido e Sem Fronteiras” como tema para o ano de 2022.

Devido ao isolamento por conta da pandemia da covid-19, as edições de 2020 e 2021 foram realizadas on-line. Esse ano, o Social Media Day Belém retorna ao presencial, proporcionando uma programação com vários profissionais que irão abordar diversas temáticas sobre Mídias Sociais, de forma gratuita.

O profissional de Social Media já compreendeu que para se fazer presente no mercado não é mais necessário que ele esteja no mesmo contexto geográfico. A partir dessa concepção e práticas mais experienciadas durante a pandemia, é possível compreender que essas fronteiras de espaço foram quebradas.

"A expansão do trabalho remoto fez com que a gente trabalhe no mercado belenense, sem necessariamente estar geograficamente em Belém. Mas em qualquer comunicação e localização, é indispensável compreender o mercado, a cultura, a necessidade e até mesmo os limites da profissão de Social Media", afirma Andreza Alves, convidada da Mesa Redonda Social Media belenense e os novos limites geográficos.

Dentre as mesas de debate, o evento trará: Profissões que formam a área do Social Media em 2022, Social media além do centro, Social media belenense e os novos limites geográficos, Social media além da agência e Gestão de equipes criativas e mercado híbrido.

“Estamos muito empolgados com a volta do formato presencial", declara Artur Araújo, Coordenador Geral do Social Media Day Belém.

Onde vai ser o Social Media Day Belém?

Local: Auditório da Estácio (Rua Municipalidade, 839 - Reduto)

Data: 30 de junho de 2022

Horário: 09h às 19h

Inscrições gratuitas (https://conteudo.yesbil.com/smdaybel) e com direito ao certificado.

Período de inscrição: 22/06 a 29/06.

Instagram: https://www.instagram.com/smdaybel/