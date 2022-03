Dicas: confira 10 plataformas de cursos on-line, gratuitos e com certificado

A internet possibilita ao usuário a experiência de encontrar vários assuntos relacionados a qualquer temática e se tornou uma grande aliada ao ensino, profissionalização e desenvolvimento pessoal. Os cursos gratuitos e com certificação são uma das possibilidades dentro de algumas plataformas de estudo. Pensando nisso, o Grupo Liberal listou algumas opções bem interessantes. Elas estão no fim desta matéria.

A internet possibilita ao usuário a experiência de encontrar vários assuntos relacionados a qualquer temática e se tornou uma grande aliada ao ensino, profissionalização e desenvolvimento pessoal. Os cursos gratuitos e com certificação são uma das possibilidades dentro de algumas plataformas de estudo. Pensando nisso, o Grupo Liberal listou algumas opções bem interessantes. Elas estão no fim desta matéria.

Designer usa a internet para aprimorar os conhecimentos

Derick Diniz, designer e chef de cozinha, está no grupo das pessoas que utilizam bastante a internet para aprimorar seus conhecimentos. Para ele, as profissões se complemento, pois na gastronomia utiliza bastante o design. Além dos cursos de fermentação natural, cerveja artesanal e cursos livres no Youtube sobre temáticas variadas, recentemente começou a utilizar a plataforma "Kultivi" para dar continuidade aos estudos do inglês.

"Durante a pandemia eu acabei descobrindo os cursos online e consegui fazer uns que tinha muita vontade. Tive a oportunidade de melhorar meus conhecimentos à distância. Recentemente descobri o curso de inglês gratuito e me ajuda muito, pois vários livros de gastronomia que utilizam são em inglês, então, acabou me abrindo portas. Hoje faço além desse, mais 3 cursos online e estou gostando muito da experiência", explicou Derick.

Como escolher o curso certo?

Caio Vieira, consultor em Business Analytics, dá dicas de como escolher o melhor curso on-line, gratuito e certificado, de acordo com a faixa etária. Ele diz que cursos livres de curta duração são sempre um excelente ponto de partida e temos vários pela internet.

"É fundamental escolher a melhor plataforma na hora de começar a estudar. O Coursera, por exemplo, é uma plataforma de cursos livres, de extensão e até pós-graduação que possibilita acesso a materiais de grandes empresas como Google e Facebook e grandes universidades pelo mundo como MIT e Harvard. Os cursos são gratuitos e muitos têm certificados. Outros, para ganhar certificação, precisam de assinatura na plataforma por 1 mês", explicou o especialista.

Caio destaca que nas áreas da tecnologia, onde o conhecimento técnico atualizado de acordo com as tendências é bastante valorizado, os cursos - para além da formação inicial - podem abrir as portas para entrevistas em grandes empresas. "A escolha da plataforma é a chave para que, além de uma boa entrevista, você consiga o emprego, comprovando conhecimento prático", afirmou.

Caio Vieira, Consultor em Business Analytics (Arquivo pessoal)

Questionado sobre como os cursos auxiliam crianças, adultos e idosos, o especialista acredita que cada faixa etária pode utilizar esses cursos gratuitos para explorar possibilidades para o futuro.

"Crianças podem utilizar cursos online para explorar possibilidades de profissão no futuro e até mesmo para auxiliar em matérias escolares fundamentais como português e matemática. Jovens e adultos podem utilizar estes cursos para ampliar seus conhecimentos após uma graduação ou curso técnico. Idosos podem buscar uma nova profissão ou até mesmo atualização para o mercado de trabalho que eles já estavam habituados. Cada possibilidade vai estar atrelada ao momento de vida de cada pessoa", argumentou o consultor.

Disciplina é a principal dica

A dica do consultor Caio Vieira é ter disciplina, seja qual curso for escolhido pelo usuário. Estudar por plataformas on-line possibilita a flexibilidade de horários e adaptação às rotinas, mas destaca que é um desafio que vale a jornada.

"Existem diversas opções de cursos e de plataformas gratuitas para obter um novo conhecimento, inclusive, por meio de instituições com bastante credibilidade como grandes empresas e faculdades públicas. Entretanto, ao iniciar uma jornada online, talvez a principal característica que alguém precisa ter é disciplina. Estudar online e sem supervisão pode ser bastante desafiador, mas quem se dedica a essa nova possibilidade de estudos colhe bastante frutos", finalizou Caio Vieira.

Confira as 10 principais plataformas de cursos gratuitos, on-line e com certificação

1. Fundação Getulio Vargas (FGV)

Plataforma: site da FGV

Cursos: entre 60 e 150 cursos gratuitos disponíveis na sua plataforma.

Como fazer: Basta selecionar a área de interesse e a série (a temática), que a plataforma lista os cursos encontrados. Os temas vão desde economia à tecnologia.

2. Udacity

Plataforma: Udacity

Cursos: por volta de 180 cursos gratuitos

Como fazer: plataforma de cursos pagos, mas que tem parceria e realiza cursos gratuitos e com certificação. Entre os cursos gratuitos disponíveis no momento, tem o curso de introdução à realidade virtual.

3. Coursera

Plataforma: Coursera

Cursos: cursos grátis, para a formação em tecnologia. Parceria com 190 empresas.

Como fazer: No site é só filtrar por: idioma, nível, duração, assunto, habilitação, entre outros quesitos.

4. SENAI do Mato Grosso do Sul

Plataforma: Senai

Cursos: 12 cursos gratuitos, entre as temáticas encontradas estão: consumo consciente de energia, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, entre outros.

Como fazer: acessar o site e escolher o curso e se candidatar na área do usuário.

5. Pensar Cursos

Plataforma: Pensar Cursos

Cursos: 1.400 cursos gratuitos nas áreas de administração, informática e língua portuguesa, mas com especificidades de ensino dentro da gastronomia, maquiagem e estatística, por exemplo.

Como fazer: após acessar a plataforma, é só escolher o curso e fazer o cadastro.

6. Kultivi

Plataforma: Kultivi

Cursos: na plataforma é possível fazer cursos de idiomas ou se preparar para concursos e provas como o exame da OAB e do Enem.

Como fazer: acessar a plataforma, fazer um cadastro com dados de identificação e começar a usar.

7. Rock University

Plataforma: Rock University

Cursos: plataforma global de educação e desenvolvimento de profissionais de marketing.

Como fazer: acessar o site, escolher o idioma e buscar os cursos gratuitos no navegador interno.

8. Omie Academy

Plataforma: Omie academy

Cursos: nas áreas de gestão e negócios, marketing, contábil, administração e outros.

Como fazer: acessar a plataforma e fazer um cadastro com nome, sobrenome, e-mail entre outros dados e começar a usar.

9. Youtube

Plataforma: Youtube

Cursos: A plataforma tem inúmeros cursos, que podem ser escolhidos por faixa etária. O Canal Amigo Violão tem um curso voltado para crianças, ensinando de forma lúdica a tocar o instrumento.

Como fazer: Clique e confira os detalhes de como acessar.

10. Shaw Academy

Plataforma: Shaw Academy

Cursos: Para quem busca cursos totalmente em inglês, a plataforma oferece essa experiência. São cursos variados com duração de quatro semanas e com certificação. Entre eles, sobre fotografia, negócios, marketing, música, beleza, finanças e tecnologia.

Como fazer: acessar a plataforma, cadastrar-se, escolher o curso e começar a assistir as aulas.