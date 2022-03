Cursos e Concursos: veja os editais culturais abertos em Belém e no Pará no mês de março de 2022

EDITAIS, CURSOS E CONCURSOS

Semear

| O quê: Inscrições para o Semear, processo de seleção de projetos culturais aptos a realizarem a captação de recursos perante pessoa jurídica com estabelecimento situado no Estado do Pará que sejam contribuintes de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

| Quais propostas: projetos de pessoa física ou jurídica sobre diversos segmentos, performances e linguagens estético-criativas tais como: Teatro; Dança; Circo; Cinema; Vídeo; Vídeo arte; Vídeo mapping; Videoclipe; Vídeo em animação; Exibição e circulação; Produção audiovisual para rádio, TV, Internet e outras mídias; Arte contemporânea; Experimentação; Jogos eletrônicos; Música; Desenho; Pintura; Escultura; Gráficas; Gravura; Fotografia; História em quadrinhos; Design; Moda; Gastronomia e cultura alimentar; Histórico, Arquitetônico, Arqueológico, Ecológico; Cultura popular; Cultura Identitária; Artesanato; Acervo (bibliotecas, museus, arquivos, fonoteca e outros); Obras e eventos literários; Publicações (História; Biografi a; Ensaios; Filosofi a e outros); Estudos, pesquisas nas diversas áreas do campo cultural; Ações de fomento voltada para a economia da cultura; Ações formativas nas diversas áreas do campo cultural; Artes integradas (projetos que integram várias áreas culturais).

| Onde: http://fcp.pa.gov.br/semear/

| Quando: Até 18 de março de 2022

| Informações: www.fcp.pa.gov.br

Cultura e Arte

| O quê: Inscrições para o Edital Preamar de Cultura e Arte, que vai selecionar 210 projetos culturais em todo o Estado, com prêmios que variam de R $15 mil a R $70 mil.

| Quais propostas: propostas inéditas e relacionadas à criação, transmissão e difusão de práticas culturais voltadas para 20 linguagens, expressões, práticas, manifestações e segmentos culturais do Estado do Pará: circo, dança, teatro, audiovisual, artes visuais, culturas afro-brasileiras, culturas indígenas, culturas populares, livro e leitura, cultura alimentar, música, artesanato, moda e design, cultura digital, cultura gospel, patrimônio cultural material, patrimônio cultural imaterial, museus e memoriais de base comunitária, cultura urbana e periférica, pontos e pontões de cultura.

| Onde: https://mapacultural.pa.gov.br/ (aba oportunidade)

| Quando: Até14 de março de 2022

| Informações: https://secult.pa.gov.br/

Prêmio

| O quê: Inscrições para o Edital Prêmio Branco de Melo da FCP que vai contemplar 12 projetos artísticos, entre exposição de desenhos, pinturas, fotografias, instalações, artes integradas, performances, dentre outras linguagens da arte contemporânea e cultura popular.

| Onde: Via email (insbmelo@gmail.com) ou via postal, até 18 de março. Também é possível se inscrever pessoalmente no Setor de Protocolo (subsolo) que funciona de segunda à sexta, das 8 às 17h, na sede da FCP (Av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré - Belém).

| Quando: Até 23h59 de 18 de março de 2022

| Informações: www.fcp.pa.gov.br

Mestrado em Artes

| O quê: Inscrições para o Mestrado profissional em artes da cena: Turma Especial / Laboratório em Artes e Mediação Cultural (30 vagas)

| Quando: Até 22 de março de 2022

| Inscrições e informações: www.itaucultural.org.br

| Mais infos: Divulgação dos selecionados no dia 09 de maio com início das aulas em 25 de maio de 2022.