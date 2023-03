Árvore cai e quebra grades do Colégio Gentil nesta quinta (23/03)

Mais uma árvore caiu em Belém. No início da manhã desta quinta-feira (23), um vegetal de médio porte tombou sobre as grades do Colégio Gentil Bittencourt, na avenida Nazaré. Não há indícios de feridos e nem de danos a veículos e nem prejuízos ao trânsito.

Levantamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma) aponta que esta é a sexta árvore da flora urbana de Belém a cair em 2023. A última foi na segunda-feira (20), na travessa Perebebuí.

Em 2021, registra a Semma, foram 24 árvores que sofreram queda em Belém e nos distritos de Icoaraci e Outeiro. Em 2022, esse número caiu para 11 vegetais.