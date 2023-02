Árvore da espécie oitizeiro cai na praça da Bandeira, em Belém, nesta quinta-feira (16)

Uma árvore caiu na praça da Bandeira, em frente ao colégio estadual Paes de Carvalho, no bairro da Campina, em Belém. As primeiras informações indicam que o oitizeiro caiu durante a madrugada desta quinta-feira (16). Ninguém se machucou.

Na manhã desta quinta-feira, trabalhadores a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) começaram a cortar a árvore, para remover os pedaços do local. Há 20 anos Rogério Holanda, 52, que é técnico em telecomunicação, trabalha em uma banca perto de onde houve o acidente.

Segundo ele, já havia um indicativo virtual de que a árvore poderia cair. “A raiz do vegetal já estava aparecendo”, disse. Ele acrescentou que outra árvore da mesma espécie, e que fica atrás da banda onde trabalha, também está bem inclinada.

Assim como ocorreu com a queda dos galhos da samaumueira da Praça Santuário, no bairro de Nazaré, no dia 6 deste mês, algumas pessoas pegaram pedaços do oitizeiro para levar para casa.

Rogério pegou um pedaço da árvore. Ele lembrou que o oitizeiro que caiu dava sombra. “Vou usar (o pedaço que ele pegou) para cortar uma carne, um peixe. Serve para ornamentação também”, contou.

Nazareno Santos Paiva vende coco na praça da Bandeira há mais de 30 anos. “O medo é delas virarem, como se virou essa aí”, disse ele, que também tem 52 anos. Ele também afirmou que a raiz da árvore “estava toda de fora”.

Ainda segundo Nazareno, os galhos da árvore “estão podres”. “E, quando dá um vento forte, os pedaços dela caem. Corre o risco de bater no pessoal que está na parada de ônibus”, afirmou.

Espécie foi plantada de forma inadequada, diz Semma

Uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (Semma) já toma medidas necessárias para a retirada de uma árvore da espécie oitizeiro, de médio porte, que caiu na praça da Bandeira, na Campina, na manhã desta quinta-feira, 16.

O órgão informa, ainda, que não houve vítimas quando tudo ocorreu e que o vegetal já apresentava sinais de velhice e leve inclinação.

Além disso, ao que tudo indica, segundo observa a Semma, a espécie foi plantada de forma inadequada e em local inapropriado, muito próximo à calçada, tendo parte de sua raiz comprometida, o que pode ter provocado o seu tombamento.

Por conta disso, informa a Secretaria, não será realizado o plantio de uma nova árvore na área. Após a retirada do vegetal, um laudo sobre as causas da queda da árvore será divulgado nos próximos dias.