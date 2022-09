Arte pela Vida fará exposição de imagens e mantos em prol de quem vive com o HIV

Imagens e mantos de Nossa Senhora de Nazaré vão contribuir para a assistência a pessoas que vivem com o vírus HIV no Pará, a partir de uma exposição que a ONG Comitê Arte pela Vida realizará a partir desta quinta-feira (29) em Belém. Uma das imagens na mostra é fruto de um trabalho inédito da diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, que pintou uma imagem para colaborar com a iniciativa do Arte pela Vida.

Rose Maiorana entregou a peça artística aos coordenadores do Arte pela Vida, Francisco Vasconcelos, Davidson Porteglio e Antônio Carlos Brito, na sede do Grupo Liberal, na tarde desta segunda-feira (26). "Esta é uma imagem de gesso, eu fiz a santinha igual aos meus quadros, colorida. Então, usei minhas tintas acrílicas e usei um papel de ouro, prata e bronze, para dar uma diferenciada, porque eu nunca tinha pintado uma santinha. Eu gostei de pintar", afirmou Rose.

VEJA MAIS

Esse trabalho incentivou Rose a pintar outras imagens, as quais serão comercializadas na Estação das Docas, e a renda será revertida para o Arte pela Vida.



Exposição

A abertura da exposição do Comitê Arte pela Vida ocorrerá às 19 horas desta quinta-feira (29), na Casa das Artes, ao lado da Basílica Santuário de Nazaré, e na sexta (30) ela estará nas varandas do segundo piso do shopping center Pátio Belém, até 7 de outubro, das 10 às 22 horas. "Todas as imagens feitas por artistas paraenses vão estar à venda em prol do Natal das pessoas que vivem com o vírus HIV, e a Rose Maiorana é madrinha da 10ª edição da Exposição Só Nazica, reunindo imagens e mantos de Nossa Senhora de Nazaré, e hoje nós chegamos a 105 obras", declarou Davidson Porteglio.

"Eu estou tão feliz que eu fui mostrar a imagem para o prédio inteiro", declarou Rose Maiorana. Ela destacou esperar que as pessoas ajudem a ONG, porque "todos estão precisando, principalmente, depois da pandemia, porque as ajudas diminuíram; então, que todos colaborem e é uma coisa maravilhosa a gente trabalhar com eles".

A exposição é direcionada para a aquisição de cestas básicas a serem entregues no Natal a pessoas com extrema necessidade no Pará que vivem com o vírus HIV.

Gravidade

Francisco Vasconcelos, da Coordenação do Arte pela Vida, informou que em Belém, registradas pela Casa Dia, são mais de 17 mil pessoas que vivem com o HIV. Francisco vive com o vírus há 25 anos.

"A situação está muito difícil. A gente está lutando com mais de dez testes positivos ao dia; a gente diz que existe uma falência na prevenção, falta campanha de prevenção. Ficou muito difícil hoje em dia lutar contra esse vírus que está presente há 40 anos; veio a covid-19 e rapidamente se achou uma vacina, e a AIDS está aí há 40 anos, com pessoas morrendo quase todos os dias, nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), nas unidades, em casa, e o preconceito, o estigma, ainda é muito grande", enfatizou Francisco.

Informações e contribuições ao Comitê Arte pela Vida podem ser tratadas por meio do número 98280-2188 e na loja da ONN, na travessa Rui Barbosa, 1023, entre Boaventura da Silva e Governador José Malcher, das 10 às 18 horas, de segunda a sexta.