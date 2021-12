Ciclistas percorrem Belém neste sábado visitando galerias e museus

O grupo de ciclistas do Projeto Bike Tour Roteiros acordou cedo mais uma vez e está pedalando vários quilômetros neste sábado (18), desta vez visitando galerias e museus da cidade de Belém. O projeto de cicloturismo cultural existe há sete anos na capital e reúne pessoas que gostam de pedalar. Elas seguem de bike em roteiros visitando o patrimônio histórico, artístico, paisagístico e cultural da cidade.

A primeira parada neste sábado foi no Palacete Bolonha, onde os ciclistas puderam apreciar a bela arquitetura do prédio e uma exposição aberta ao público que está ocorrendo no ponto turístico. Em seguida, eles partiram para as galerias Benedito Nunes e Theodoro Braga, ambas na Fundação Cultural do Pará, para visitar a exposição “Afetos Múltiplos”, que está aberta até o dia 14 de janeiro do ano que vem com 75 obras de 58 grandes nomes das artes plásticas paraenses. A programação é organizada pela revista Design.com e tem curadoria de Vânia Leal. O acervo exposto é da coleção particular de Eduardo Vasconcelos. Há anos ele coleciona arte contemporânea.

Colecionador explicou aos ciclistas aspectos da arte paraense (Divulgação)

Eduardo recepcionou pessoalmente os convidados ilustres, que fizeram uma visita guiada pelas duas galerias. “Esse projeto é incrível, pois permite trazer diversos públicos para as galerias e museus, inclusive de crianças e adolescentes, que adentram o universo da arte. Quando você associa atividades esportivas fazendo um tour por galerias e museus você está unindo dois mundos muito interessantes”, avalia Eduardo.

Marcos Antonio Brasil, um dos coordenadores do projeto, gostou de mais essa experiência. A exposição está bem bonita. Valeu a pena ter vindo até aqui”, disse. Segundo ele, o próximo destino do dia será o Complexo Feliz Luzitânia, onde eles visitarão a exposição permanente do Forte do Presépio e depois a exposição do Museu da Casa das 11 Janelas.

Turma acordou cedo para pedalar e fazer tour pelas galerias e museus da cidade (Divulgação)

Programação mensal

Marcos explica que as programações do projeto são mensais. O cronograma de atividades é divulgado na página no Facebook “Coletivo Corujão”, que já reúne 1.800 seguidores apaixonados por pedalar.

Ano passado, o grupo fez um circuito voltado a apreciar as belezas da orla de Belém. “Nós já temos planejados em torno de oito circuitos que chamamos de módulos. Começamos com o módulo histórico, agora estamos no artístico e o próximo será pelos teatros de Belém, incluindo a visita ao nosso querido Theatro da Paz. Depois seguiremos visitando nossas praças e monumentos, e em seguida iremos percorrer um roteiro nos distritos de Mosqueiro e Icoaraci conhecendo chalés e casarões antigos. Por fim, faremos um tour no Museu Paraense Emílio Goeldi”, explica Marcos.

Qualquer pessoa pode participar do rolê ciclístico. “Basta ter bicicleta e disposição pra seguir conosco em incríveis roteiros pela cidade”, explica o coordenador.