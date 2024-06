Arrastão do Pavulagem: confira as mudanças no trânsito de Belém no domingo (16/06)

As vias que integram o percurso do Arrastão do Pavulagem, nas imediações da Praça da República, serão interditadas, conforme determinado pela Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e da Guarda Municipal (GMB). A mudança será realizada a partir das 8h deste domingo (16), por agentes da Semob e da GMB, que estarão nos perímetros fazendo o bloqueio. Ainda, a Semob contará com duas viaturas e oito agentes para orientar o trânsito, os condutores e garantir a fluidez no entorno e a segurança dos pedestres. Tais medidas são necessárias para garantir a segurança viária dos participantes e a fluidez durante a realização do cortejo.

Confira os pontos que serão interditados:

rua Osvaldo Cruz no cruzamento com as avenidas Presidente Vargas e Assis de Vasconcelos;

rua Aristides Lobo com a avenida Assis de Vasconcelos;

rua Municipalidade com a avenida Assis de Vasconcelos;

no cruzamento das avenidas Marechal Hermes e Presidente Vargas.

travessa 1º de Março nos trechos com as ruas Ó de Almeida, Senador Manoel Barata, 28 de Setembro e Gaspar Viana.

Alteração do itinerário de linhas de ônibus

Devido às alterações no trânsito, as linhas de ônibus que trafegam nas vias interditadas terão seus trajetos temporariamente alterados. Os agentes de transporte da Semob farão o bloqueio da travessa Piedade com a avenida Marechal Hermes, para orientar os motoristas de ônibus quanto aos desvios.

As operações do trânsito e do transporte também serão realizadas nos próximos dias do cortejo do Pavulagem, que ocorrerá nos domingos dos dias 23 e 30 de junho, e no dia 7 de julho, sempre a partir das 8h da manhã.

Veja quais são os desvios temporários nas linhas de ônibus:

As linhas que operam via Av. Marechal Hermes/ Tv. Piedade/ Av. Boulevard Castilhos França/ Av. Presidente Vargas/ Av. Serzedelo Corrêa, farão:

Av. Marechal Hermes, Av. Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, Rua lgnácio Guilhon, Av. 16 de Novembro, Av. Almirante Tamandaré, Rua Gama Abreu, Av. Serzedelo Corrêa, a destino.

As linhas que operam via Av. Marechal Hermes/ Tv. Piedade/ Av. Boulevard Castilhos França/ Av. Presidente Vargas/ contorno na Praça da República/ Av. Assis de Vasconcelos/ Rua Gaspar Viana, farão:

Av. Marechal Hermes, Av. Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, Rua Ignácio Guilhon, Av. 16 de Novembro, Av. Almirante Tamandaré, Rua Gama Abreu, contorno na Praça da República, Av. Assis de Vasconcelos, Rua Gaspar Viana, a destino.

As linhas que operam via Av. Marechal Hermes/ Tv. Piedade/ Av. Boulevard Castilhos França/ Av. Presidente Vargas/ Av. Nazaré, farão:

Av. Marechal Hermes, Av. Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, Rua lgnácio Guilhon, Av. 16 de Novembro, Av. Almirante Tamandaré, Rua Gama Abreu, Av. Nazaré, a destino.

As linhas que operam via Av. Marechal Hermes/ Tv. Piedade/ Av. Boulevard Castilhos França/ Tv. Primeiro de Março/ Av. Boulevard Castilhos França/ Av. Presidente Vargas / contorno na Praça da República/ Av. Assis de: Vasconcelos/ Rua Gaspar Viana, farão:

Av. Marechal Hermes, Av. Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, Rua Ignácio Guilhon, Av. 16 de Novembro, Av. Almirante Tamandaré, Rua Gama Abreu, contorno na Praça da República, Av. Assis de Vasconcelos, Rua Gaspar Viana, a destino.