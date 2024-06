Arraial de Belém 2024: trânsito no centro vai ter alterações; veja o que muda nas linhas de ônibus

Para garantir a realização segura do Tamo Junto e Misturado - Arraial de Belém, a rua Municipalidade, no trecho entre as avenidas Assis de Vasconcelos e Presidente Vargas, será interditada a partir das 16h desta quinta-feira (13), e durante todo o fim de semana. Realizado pela Prefeitura de Belém, o Arraial de Belém inicia nesta quinta-feira e, na primeira semana, vai até o domingo (16), na Praça Waldemar Henrique. A interdição também será feita na segunda semana da programação junina, de 20 a 23 de junho (de quinta a domingo).

Agentes de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) vão atuar na interdição do trecho para garantir a segurança viária dos participantes, durante toda a programação da quadra junina da cidade, até o término do evento. A operação contará com duas viaturas e quatro agentes de trânsito, para orientar e garantir a fluidez no entorno da praça.

VEJA MAIS

Desvios nos itinerários das linhas de ônibus

Devido à interdição temporária, as linhas que operam na avenida Marechal Hermes (pista esquerda), acessando a travessa Piedade, Estação Waldemar Henrique e avenida Presidente Vargas, seguirão o trajeto pela avenida Marechal Hermes (pista esquerda), avenida Presidente Vargas, a destino.

A linha Canudos – Presidente Vargas, no sentido Bairro – Centro, seguirá pela avenida Assis de Vasconcelos (pista esquerda), avenida Marechal Hermes (pista esquerda), avenida Presidente Vargas, a destino.