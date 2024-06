Arrasta TEA: 2ª edição será neste sábado (15), no Curro Velho, em Belém (PA)

Como as atrações da quadra junina reverberam em todos os espaços do Pará ao longo deste mês, nada mais expressivo para a cidadania de pessoas com deficiência, em especial o Transtorno do Espectro Autista (TEA), que ter uma festa típica dessa época focada na inclusão de todos em um só espaço. Essa proposta volta a ser concretizada pela Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (CEPA), do Governo do Estado, por meio do 2º Arrasta TEA, a acontecer neste sábado (15), desta feita na sede da Fundação Curro Velho, na rua Professor Nelson Ribeiro, 287, no bairro do Telégrafo, em Belém (PA). A festança tem a parceria do Instituto Saber e ocorrerá das 8h às 12h, com entrada franca.

O 2º Arrasta TEA contará com apresentações culturais, Feira do Empreendedorismo Inclusivo, recreações, Quadrilha Inclusiva, Sala de Acomodação Sensorial e outras. A coordenação do evento faz o convite a todos para que vistam sua roupa junina e venham dançar e brincar juntos na festa. "A primeira edição foi um sucesso, a expectativa é que este ano a gente tenha um público maior e, por isso, a gente tem mais equipes e mais suporte planejado para o evento", destaca Nayara Barbalho, coordenadora da CEPA.

No evento, todas apresentações culturais são feitas por pessoas com deficiência, possibilitando que o público possa conferir todas as habilidades artísticas desses cidadãos. "Este ano, nós teremos TEAlentos, a exemplo do Alan Cauê, teremos a Banda Inclusiva de Marituba, teremos os assistidos, usuários do Instituto Saber e o Arrastão Junino, com a UTEs de Icoaraci", afirmou Nayara.

Além das adaptações físicas, como redução de som, disponibilidade de tecnologias assistivas, sala de acomodação sensorial, existe toda uma equipe multidisciplinar para atuar no acolhimento de pessoas com deficiência no Arrasta TEA.

"Todo mundo pode participar do Arrasta TEA. Se a gente está falando de inclusão, o evento não pode ser específico para ninguém, todos são bem-vindos. Basta trazer a diversão, colocar a roupa de São João e curtir", ressalta Nayara Barbalho. Para ela, a maior importância de promover eventos inclusivos é gerar um modelo para todos os outros eventos que ocorram no estado e na sociedade como um todo. É possível, sim, termos eventos que sejam alegres e que sejam inclusivos", enfatiza.

Empreendedorismo

Nayara chama a atenção para o fato de que muitas pessoas com deficiência não participam de festas juninas, por todo um contexto que existe de barulho, de público. Então, eles sempre ficam por foram, eles ficam aquém dos eventos. Então, a gente precisa dar o exemplo de que é possível, sim, uma festa junina que seja alegre e inclusiva", pontua a coordenadora da CEPA.

Uma das atrações do 2º Arrasta TEA é a Feira do Empreendedorismo Inclusivo. Nesse espaço, serão comercializados itens de alimentação e de economia criativa. "Além do evento, da festa inclusiva, a gente pode ainda mostrar as habilidades dos profissionais, dos serviços, e gerar renda para as pessoas com deficiência. Então, a Feira do Empreendedorismo Inclusivo está presente em todos os nossos eventos, porque ela é uma oportunidade de geração de renda e visibilidade para o trabalho dsa pessos com deficiência", salienta Nayara Barbalho.