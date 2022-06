Arcos de Nazaré são acesos nesta quarta-feira; saiba mais sobre a estrutura

Símbolos da proximidade da Festividade Nazarena, os arcos do Círio 2022 são acesos a partir das 18h30, desta quarta-feira (1º). A notícia foi confirmada pela Diretoria da Festa de Nossa de Nazaré.

Cada arco tem 95 lâmpadas de led e cinco plotagens com as imagens referentes ao Cartaz do Círio, deste ano. São três imagens na parte de cima e duas nas laterais das peças.

Os arcos têm cerca de sete metros de altura por dez de largura. Atualmente são somente dois arcos na avenida Nazaré, entre a avenida Generalíssimo Deodoro e a travessa 14 de Março. A plotagem no centro dos Arcos segue o layout do Cartaz Oficial do Círio de cada ano.