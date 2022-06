Círio 2022: diretoria detalha ações da festividade religiosa em junho

Em 2020, a 13ª procissão do Círio, referente ao Traslado dos Carros de Milagres da Casa de Plácido para os depósitos da Companhia Docas do Pará (CDP), seria relizada pela primeira vez. Mas, veio a pandemia da covid-19, e esse evento não pôde ser realizado naquele ano, nem em 2021. Agora, a intenção da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) é realizar essa procissão na retomada presencial da festa maior dos paraenses, como informou, nesta terça-feira (31), o diretor-coordenador Antônio Salame. Ele adiantou que o Livro das Peregrinações contará com uma edição específica para o público infantil. O manto da Imagem Peregrina está a cargo de Aline Folha (como desenhista) e Estela Rocha, que confeccionará a peça para a Grande Romaria do segundo domingo de outubro em Belém.

"São 12 procissões já, e este ano a gente deve implementar a 13ª que é o Traslado dos Carros do Círio. Se Deus permitir, as 13 procissões na rua", destacou Antônio Salame.

O Livro de Peregrinações em edição tradicional, que em 2022 completa 50 anos de história, e a edição inédita para o público infantil serão lançados na Missa do Envio, em agosto.

Círio Solidário

As ações da Diretoria da Festa têm como foco a evangelização de pessoas, contando com visitas da Imagem Peregrina. Neste sábado (4), será realizado o Círio Solidário, na Região Episcopal São João Batista, que envolve Outeiro, Tapanã, Icoaraci e Pratinha. Precisamente, na Paróquia São Francisco de Assis, no Tapanã.

Antônio Salame: Diretoria da Festa atua na evangelização (Foto: Sidney Oliveira / O Liberal)

A partir das 7h, haverá distribuição de senhas; às 8h, serão prestados serviços de consultas médicas em dez especialidades; corte de cabelo; estética; emissão de documentos, como RG, CPF, Carteira de Trabalho, Certidão de Nascimento (2ª via); Certidão de Óbito; orientação jurídica e psicológica. Serão entregues 400 cestas básicas para toda a Região Episcopal.

Na Amazônia

No dia 5 de junho, começará em Santarém, no oeste do Pará, o 4º encontro de todas as dioceses da Amazônia Legal, inclusive, com participação prevista de uma delegação do Peru. São 57 dioceses e prelazias. A DFN levará a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré para apresentação no dia 7, "quando nós vamos, em tese, fazer uma visita a todas essas dioceses da Amazônia, já que Nossa Senhora é Rainha da Amazônia, vamos entregar uma réplica da Imagem Peregrina a cada uma dessas dioceses e vamos fazer um convite, ou seja, o de Nossa Senhora visitar todas essas dioceses", como afirmou Antônio Salame.

No dia 11 de junho, será realizada uma manhã de formação para os integrantes da Diretoria da Festa. De 21 a 27 de junho, será a vez do Cerco de Jericó, com sete dias de oração ininterruptas, no Centro Social de Nazaré. No término desse evento, será feito um abraço simbólico ao terreno do Exército perto do Centro e na Basílica Santuário para concretizar a proposta de se passar o terreno para a Arquidiocese de Belém e para se fazer a reforma da Basílica Santuário. O título Basílica completará 100 anos em 2023.

Ainda em junho, a Imagem Peregrina visitará a Região Episcopal Coração Eucarístico, reunindo o bairro do Benguí, Conjunto Catalina e adjacências. No mesmo mês, nos dias 11 e 12, a imagem que percorre as ruas de Belém no Círio estará em Pernambuco, na comunidade Chama do Amor, na Cidade de São Bento do Una.