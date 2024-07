Aplicativo agilizará atendimento de saúde em Belém

A possibilidade de realizar consultas médicas diretamente pelo celular é o objetivo do aplicativo Saúde Belém Digital lançado nesta quarta-feira (03/07). Belém é a primeira cidade brasileira a adotar uma ferramenta desta natureza. A estimativa é que o aplicativo resolva aproximadamente 60% das demandas de saúde, otimizando a rede pública e garantindo cuidados adequados e oportunos.

A divulgação sobre o app, que pretende facilitar o atendimento médico em Belém, foi feita pelo prefeito Edmilson Rodrigues, o secretário Municipal de Saúde, Pedro Anaisse, e pelo diretor-executivo da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), Roberto Barreto.

O aplicativo disponibiliza atendimento imediato e acesso à plataforma "Saúde na Palma da Mão", onde as pessoas poderão consultar, de forma rápida e prática, toda a trajetória dentro das unidades básicas de saúde da capital, incluindo a visualização de prontuários, análises clínicas, dispensação de medicamentos e outros procedimentos.

Para acessar o aplicativo, a população precisa fazer parte do cadastro das Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou realizar o cadastro junto aos Agentes Comunitários de Saúde para integrar o sistema. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, garante ainda que a população não precisará ter créditos no celular para acessar o aplicativo.

“Belém Saúde Digital é Belém inovando no uso das tecnologias, para garantir o acesso democrático de todos os cidadãos. O mais importante: o cidadão humilde que não tem crédito no celular, não precisa se preocupar, porque nós pagaremos através do SUS e as pessoas terão acesso livre para receber a consulta e cuidar do doente da família”, garante.

Para utilizar o Saúde Belém Digital, basta informar o número do CPF. Após a confirmação dos dados, um SMS será enviado, permitindo o acesso imediato ao aplicativo. Belém é pioneira no Brasil com um modelo integrado de atendimento digital em larga escala. O serviço inicial atenderá 680 mil moradores cadastrados pelas equipes de Saúde da Família, abrangendo maiores de 18 anos e seus dependentes, com a meta de cadastrar e habilitar toda a população de Belém até 2025.

“O aplicativo Saúde Belém Digital vem complementar a oferta de serviço da atenção primária. Já temos hoje cerca de 600 mil pessoas cadastradas no nosso sistema de registro do e-SUS. Estamos com 1.700 agentes comunitários fazendo busca ativa e recepcionando a população que não está vinculada a essas equipes”, aponta o secretário Municipal de Saúde, Pedro Anaisse.

O médico consultor do Fadesp, Felipe Toledo Rocha, destacou o salto tecnológico como facilitador no atendimento médico à população que Belém. “Este é um projeto inédito. Eu arrisco falar que é o maior projeto de saúde digital em execução no país. Pelo aplicativo, estarão médicos pediatras e clínicos gerais disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana. Então, por exemplo, uma mãe com o filho com febre, às três da manhã, é só pegar o aplicativo, acessar e conversar com o pediatra. Outros profissionais multidisciplinares, como psicólogos, nutricionistas e educadores físicos vão estar em horário comercial, de 7h às 19h, durante a semana, para orientar as condutas de saúde”, explica