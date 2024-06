Saúde Belém Digital: inovação e acesso à saúde na palma da mão

Belém se prepara para uma revolução na área da saúde com o anúncio do aplicativo Saúde Belém Digital, que será apresentado pelo prefeito Edmilson Rodrigues no próximo dia 3 de julho. Esta ferramenta inovadora, que promete transformar o acesso aos cuidados de saúde, estará disponível para uso da população habilitada, a partir de agosto, oferecendo atendimento médico online 24 horas por dia, 7 dias por semana, diretamente no celular dos usuários, de forma totalmente gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Reunião da equipe técnica responsável pela idealização do app (Foto: Divulgação)

O secretário municipal de saúde, Pedro Anaisse, destaca que a iniciativa de desenvolver uma ferramenta digital para facilitar o acesso da população aos serviços de saúde vem sendo planejada desde o ano passado. "A Secretaria Municipal de Saúde de Belém, em consonância com o compromisso do Prefeito Edmilson Rodrigues de tornar nossa cidade digital, moderna e inovadora, tem trabalhado continuamente para integrar tecnologia da informação e inovação digital à gestão da saúde", afirmou.

Com o Saúde Belém Digital, os cidadãos terão acesso imediato a consultas em clínica médica e pediatria. O primeiro contato entre médico e paciente acontecerá num prazo médio de no máximo 15 minutos. Além disso, consultas com psicólogo, nutricionista e educador físico estarão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 07 às 19 horas.

Utilizar o aplicativo será simples e acessível. O usuário poderá baixá-lo na loja de aplicativos do seu celular ou escanear o QR Code que estará disponível em diversos pontos da cidade. Além disso, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) estarão distribuindo um cartão pessoal com todas as orientações necessárias para acessar o aplicativo.

Para habilitar o uso do Saúde Belém Digital, será necessário informar o número do CPF do usuário. Após a confirmação dos dados, uma mensagem de texto (SMS) será enviada para o celular, confirmando o processo e permitindo o acesso imediato ao aplicativo. Este processo garante segurança e facilidade para todos os usuários que desejam usufruir dos serviços de saúde oferecidos pela plataforma.

O aplicativo foi projetado para ser intuitivo, semelhante ao uso de aplicativos de mensagens, garantindo facilidade de uso para todos os usuários. E para tranquilidade dos usuários, o Saúde Belém Digital não consumirá os créditos do celular.

Disponível para dispositivos móveis com cobertura 3G, 4G e 5G, o Saúde Belém Digital representa um avanço significativo na democratização do acesso à saúde, prometendo facilitar a vida dos belenenses e melhorar significativamente os serviços prestados pela rede pública de saúde.

Serviço pioneiro

Belém será pioneira no Brasil com esse modelo integrado de atendimento digital em massa. Inicialmente, este serviço atenderá 680 mil moradores da cidade, cadastrados pelas equipes de Saúde da Família, abrangendo maiores de 18 anos e seus dependentes. A meta é de que toda a população de Belém esteja cadastrada e habilitada para utilização do sistema até 2025.

Segundo o Secretário de Saúde, Belém conta atualmente com cerca de 550 mil pessoas cadastradas pelas equipes de saúde da família. Uma força-tarefa será mobilizada pelos 1.700 agentes comunitários de saúde para ampliar essa cobertura e facilitar o acesso ao aplicativo. "Iremos promover uma campanha para que nossos agentes sejam facilitadores no cadastro da população nas unidades de saúde, permitindo que toda as pessoas habilitadas possam acessar o aplicativo de saúde digital", afirmou Anaisse.

Com o Saúde Belém Digital, além da consulta inicial pelo celular, os médicos poderão encaminhar os pacientes para unidades de atendimento conforme a necessidade específica de cada caso, o que reduzirá filas e agilizará o atendimento. Estima-se que a ferramenta possa resolver aproximadamente 60% das demandas de saúde da população, otimizando a organização da rede de saúde e garantindo cuidados adequados e oportunos.

O programa também visa a redução significativa da mortalidade infantil e materna, doenças crônicas e o uso frequente de medicamentos.

Sua saúde na palma da mão

Além do atendimento imediato, dentro do aplicativo Saúde Belém Digital, estará disponível a plataforma “Saúde na Palma da Mão”. Por meio dela, será possível acessar, de forma prática e rápida, toda a trajetória dos pacientes dentro das unidades básicas de saúde da capital, incluindo a visualização de prontuários, análises clínicas, dispensação de medicamentos e outros procedimentos. Essas informações serão acessíveis em qualquer atendimento médico, tanto dentro quanto fora de Belém, garantindo continuidade e qualidade no cuidado com a saúde.

O secretário Pedro Anaisse enfatizou que, em breve, os usuários terão a possibilidade de acessar este prontuário único através do aplicativo. "É uma forma de proporcionar transparência e informação à população de Belém que utiliza nosso aplicativo", destacou o Secretário.

A Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa) irá disponibilizar um sistema que apresentará este prontuário único com as informações clínicas dos pacientes de Belém, habilitados para uso no aplicativo, conforme explica o diretor-presidente da Cinbesa, Antônio Paracampo. "A Cinbesa vai disponibilizar este prontuário com informações clínicas dos pacientes de Belém para os médicos durante a realização da teleconsulta. Isso será possível pela interoperabilidade entre os diversos sistemas utilizados na saúde digital, permitindo a integração de todos os dados sobre os pacientes em um único visualizador. A Cinbesa já provê as Unidades de Saúde com a plataforma única do E-SUS, hospedada no Datacenter da Prefeitura de Belém", reforça.

O aplicativo também estará conectado à rede nacional de Hospitais Universitários, assegurando que os dados e informações de saúde estejam disponíveis de forma integrada e segura em todo o país. No celular, os usuários terão acesso às mesmas informações que são disponibilizadas nas Unidades Básicas de Saúde, promovendo uma maior proximidade e facilidade no gerenciamento da saúde pessoal.

Parceria com a FADESP

O Saúde Belém Digital é resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) da Universidade Federal do Pará, que atua em diversos projetos de tecnologia e inovação da Prefeitura, Estado e Governo Federal. A FADESP será a responsável pela prestação dos serviços de tele orientação e telemedicina.

O Saúde Belém Digital terá capacidade para atender até um milhão de usuários, garantindo acesso ágil e eficiente aos serviços de saúde para a população belenense.

Etapas de Implantação

O lançamento oficial do Saúde Belém Digital está agendado para o dia 3 de julho, quando o prefeito apresentará a nova plataforma aos cidadãos de Belém. Imediatamente após o lançamento, será iniciado um programa abrangente de treinamento, capacitando dois mil profissionais de saúde para operar e utilizar plenamente a ferramenta digital.

Em agosto, a plataforma estará plenamente operacional para o início do cadastro dos usuários. Esta etapa crucial visa colocar a saúde dos belenenses literalmente na palma de suas mãos, oferecendo acesso facilitado aos cuidados médicos por meio de dispositivos móveis.