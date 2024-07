Pará tem 195 vagas do Mais Médicos em 85 municípios; saiba como se inscrever

O Ministério da Saúde fará a seleção de 3.184 profissionais em mais de 1.500 cidades brasileiras para atuarem no Mais Médico. As inscrições para o Programa começaram às 7h de terça-feira (2) e vão até as 18h de sábado (6). Conforme o edital, lançado na última segunda-feira (1º), no Pará, foram abertas 195 vagas em 85 municípios. Os cinco municípios do estado com maior número de oportunidades são Belém (17), Marabá (11), Santarém (11), Curralinho (8) e Bragança (7). Juntas, essas cidades somam 54 vagas. Veja a relação de vagas por cidade mais abaixo.

Do total de vagas ofertadas, 20% são reservadas para grupos étnico-raciais, e 9% para pessoas com deficiência. Todos os candidatos precisam estar com a situação regular na esfera criminal da Justiça nos últimos seis meses.

A seleção é aberta a médicos formados em universidades brasileiras ou com diplomas revalidados no Brasil, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e médicos brasileiros com habilitação para exercer a profissão no exterior. Os profissionais brasileiros devem estar em dia com a Justiça Eleitoral.

Médicos estrangeiros com habilitação para exercer a profissão no exterior também podem participar, mas devem ter conhecimento em língua portuguesa e das regras de organização do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme exigência do Ministério da Saúde.

Remuneração

Pelo programa, os médicos selecionados recebem uma bolsa-formação com valor bruto mensal de R$ 14.058, no período de dois anos, que pode ser prorrogado pelo mesmo período. Os profissionais têm direito ainda a auxílio-moradia e alimentação, pagos diretamente pelo município onde vão trabalhar.

Como se inscrever

As inscrições para participar da seleção de profissionais para Mais Médicos são feitas exclusivamente pela internet, através do site do Programa. =

Segundo o governo federal, com o novo edital, chegará a 28 mil o número de médicos atuando pelo programa em todo o Brasil.

Confira o número de vagas por município no Pará

Município / Ampla Concorrência (AC) / Pessoa com Deficiência (PCD) / Étnico-Racial (ER)

Belém / 11 / 3 / 3 / 17

Marabá / 7 / 2 / 2 / 11

Santarém / 8 / 1 / 2 / 11

Curralinho / 5 / 1 / 2 / 8

Bragança PA / 5 / 1 / 1 / 7

Abaetetuba / 3 / 1 / 1 / 5

Ananindeua / 3 / 1 / 1 / 5

Augusto Corrêa / 3 / 1 / 1 / 5

Breves / 3 / 1 / 1 / 5

Monte Alegre / 3 / 1 / 1 / 5

Benevides / 2 / 1 / 1 / 4

Limoeiro do Ajuru / 2 / 1 / 1 / 4

Novo Progresso / 2 / 1 / 1 / 4

São Félix do Xingu / 2 / 1 / 1 / 4

Tailândia / 2 / 1 / 1 / 4

Altamira / 1 / 1 / 1 / 3

Juruti / 1 / 1 / 1 / 3

Acará / 1 / 0 / 1 / 2

Anapu / 1 / 0 / 1 / 2

Baião / 1 / 0 / 1 / 2

Brasil Novo / 1 / 0 / 1 / 2

Cachoeira do Piriá / 1 / 0 / 1 / 2

Colares / 1 / 0 / 1 / 2

Cumaru do Norte / 1 / 0 / 1 / 2

Curuá / 1 / 0 / 1 / 2

Irituia / 1 / 0 / 1 / 2

Itupiranga / 1 / 0 / 1 / 2

Marapanim / 1 / 0 / 1 / 2

Melgaço / 1/ 0 / 1 / 2

Moju / 1 / 0 / 1 / 2

Nova Esperança do Piriá / 1 / 0 / 1 / 2

Óbidos / 1 / 0 / 1 / 2

Oeiras do Pará / 1 / 0 / 1 / 2

Portel / 1 / 0 / 1 / 2

Primavera / 1 / 0 / 1 / 2

Rio Maria / 1 / 0 / 1 / 2

Santana do Araguaia / 1 / 0 / 1 / 2

São Geraldo do Araguaia / 1 / 0 / 1 / 2

Ulianópolis / 1 / 0 / 1 / 2

Abel Figueiredo / 1 / 0 / 0 / 1

Alenquer / 1 / 0 / 0 / 1

Almeirim / 1 / 0 / 0 / 1

Bagre / 1 / 0 / 0 / 1

Bannach / 1 / 0 / 0 / 1

Barcarena / 1 / 0 / 0 / 1

Breu Branco / 1 / 0 / 0 / 1

Cametá / 1 / 0 / 0 / 1

Castanhal / 1 / 0 / 0 / 1

Conceição do Araguaia / 1 / 0 / 0 / 1

Concórdia do Pará / 1 / 0 / 0 / 1

Curionópolis / 1 / 0 / 0 / 1

Faro / 1 / 0 / 0 / 1

Garrafão do Norte / 1 / 0 / 0 / 1

Igarapé-Açu / 1 / 0 / 0 / 1

Igarapé-Miri / 1 / 0 / 0 / 1

Ipixuna do Pará / 1 / 0 / 0 / 1

Itaituba / 1 / 0 / 0 / 1

Jacareacanga / 1 / 0 / 0 / 1

Jacundá / 1 / 0 / 0 / 1

Magalhães Barata / 1 / 0 / 0 / 1

Medicilândia / 1 / 0 / 0 / 1

Mocajuba / 1 / 0 / 0 / 1

Muaná / 1 / 0 / 0 / 1

Novo Repartimento / 1 / 0 / 0 / 1

Ourém / 1 / 0 / 0 / 1

Ourilândia do Norte / 1 / 0 / 0 / 1

Pacajá / 1 / 0 / 0 / 1

Paragominas / 1 / 0 / 0 / 1

Parauapebas / 1 / 0 / 0 / 1

Prainha / 1 / 0 / 0 / 1

Rurópolis / 1 / 0 / 0 / 1

Salinópolis / 1 / 0 / 0 / 1

Salvaterra / 1 / 0 / 0 / 1

Santa Bárbara do Pará / 1 / 0 / 0 / 1

Santa Maria das Barreiras / 1 / 0 / 0 / 1

Santa Maria do Pará / 1 / 0 / 0 / 1

Santarém Novo / 1 / 0 / 0 / 1

Santo Antônio do Tauá / 1 / 0 / 0 / 1

São Francisco do Pará / 1 / 0 / 0 / 1

São João do Araguaia / 1 / 0 / 0 / 1

São Miguel do Guamá / 1 / 0 / 0 / 1

Vigia / 1 / 0 / 0 / 1

Viseu / 1 / 0 / 0 / 1

Vitória do Xingu / 1 / 0 / 0 / 1

Xinguara / 1 / 0 / 0 / 1