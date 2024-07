Futevôlei traz vários benefícios para a saúde física e mental

Após ter nascido nas areias das praias cariocas e se espalhado por vários lugares do Brasil, o futevôlei chegou a Belém e se tornou febre entre os amantes de esportes de areia, principalmente nesta época de verão. A modalidade além de trazer inúmeros benefícios para a saúde física, como a melhora no condicionamento cardiorrespiratório, na flexibilidade, na força, na mobilidade, traz também benefícios para a saúde mental. O psicólogo e professor universitário Mateus Abreu Pereira, explica que o futevôlei é um grande exercício de criatividade e habilidade e isso traz melhorias na saúde mental dos praticantes da modalidade.

De acordo com Mateus, dentre os benefícios do futevôlei para a saúde mental, um deles confere por ser um esporte que também é praticado de manhã cedo. “Você já tem que ter uma higiene do sono, você já disciplina seu sono para poder praticar o esporte e isso já é benéfico por si só para a saúde mental”, explica. O profissional ainda diz que vê no futevôlei um grande exercício de criatividade, onde são feitos movimentos muito bonitos, muito plásticos e habilidosos que vem do futebol, mas no contexto do vôlei. “O esporte por si só, já é bastante criativo, a pessoa ao ver que está conseguindo executar movimentos com mais habilidade e precisão e sendo efetivo dentro do esporte, isso já confere um acréscimo, uma melhoria na saúde mental daquela pessoa, de se sentir progredindo e se sentir cada vez mais criativa dentro do esporte”, relata o psicólogo.

Futvôlei Foto: Carmem Helena/O Liberal Foto: Carmem Helena/O Liberal Foto: Carmem Helena/O Liberal Foto: Carmem Helena/O Liberal Foto: Carmem Helena/O Liberal Foto: Carmem Helena/O Liberal

Mateus avalia que o esporte traz para a pessoa uma sensação de grande satisfação dela com ela mesma, além um acréscimo na autoestima por se ver superando dificuldades em uma modalidade que requer bastante habilidade. “Enquanto profissional de saúde mental, eu vejo que a prática do esporte pode trazer várias lições, vários aprendizados em relação a vida em geral, como a gente saber conviver com momentos de altos e baixos na vida. Saber que nós temos conquistas, mas às vezes, as experiências podem ser desagradáveis e temos que superar isso. Assim também como a importância de integrar o corpo e a mente, não adianta apenas cuidar do corpo se o mental não acompanha ou então somente cuidar de questões psicológicas sem cuidar do corpo. Então, vemos que pessoas que praticam esporte, costumam ter uma facilidade de levar adiante algumas das coisas que a gente trabalha na psicologia, a partir da psicoterapia, acompanhamentos psicológicos as vezes de uma maneira mais fácil”, diz.

O estudante e praticante da modalidade, Adalton Silva, conta que começou a jogar futevôlei em 2019, por influência de amigos e desde o primeiro contato se apaixonou pelo esporte. “Desde então eu não consegui mais parar, hoje o futevôlei é um hobby onde eu posso me divertir, onde eu consigo esquecer de todos os meus problemas, onde eu consigo me confraternizar e sair daquela pressão, daquelas responsabilidades que a gente tem no nosso dia-a-dia, assim como todo mundo que trabalha, acorda cedo e tudo mais”, relata. Quando se trata de saúde mental, Adalton explica que o futevôlei é uma válvula de escape. “É muito importante essa válvula de escape para mim, que é o futevôlei. O esporte para mim é uma coisa que hoje em dia se tornou muito importante mesmo, para minha saúde mental, para minha saúde física também, é uma coisa que eu não consigo mais viver sem”, diz entusiasmado.

Adalton Silva - Estudante e praticante de Futevôlei. Foto: (Carmem Helena/O Liberal)

O professor e treinador de futevôlei Fábio Demétrio, mais conhecido como “Fabinhu”, relata que após a pandemia de Covid-19, o esporte em geral tem feito muito bem para as pessoas em termos de sociabilidade. “As pessoas buscam uma comunidade para fazer parte e procuram praticar o esporte que está sempre ligado a saúde e a movimentação do corpo, além de conhecer novas pessoas, conversar, trocar ideias, um networking em geral”, complementa. Sobre os benefícios da modalidade para o condicionamento físico e para o corpo, o professor avalia que é o esporte é essencial para o bem-estar, para a disposição da rotina do dia e do trabalho. “Tem muita gente que gosta de se exercitar logo cedo, outros já escolhem fazer o esporte no final do dia. Terminou todo o estresse do trabalho, vem treinar, vem jogar, a carga do estresse do dia, deixa aqui no esporte, extravasa, sai daqui com um sorriso, feliz, acho que isso é o mais importante”, ressalta.

Fábio Demétrio , o "Fabinhu" - Professor e Treinador de Futevôlei. Foto: (Carmem Helena/O Liberal)

Segundo Fábio, em suas turmas há pessoas de todos os tipos e todas as idades. “ A gente tem alunos aqui de mais de 60 anos, às vezes recebemos alunos que estão cabisbaixos, com alguns problemas de saúde, até mesmo depressão e acha no esporte um válvula de escape, vem pra cá, se sente bem. As vezes, a pessoa não vem treinar, vem somente para olhar e troca ideia com a gente, ri um pouco, acho que fica mais leve o dia. A pessoa sente esse clima de verão, areia, um climão de praia, sol e aí a gente acha isso sensacional, ajudar as pessoas, a gente faz o que pode”, finaliza.