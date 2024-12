Amazon BBQ: Festival de churrasco com representatividade regional agita Belém neste sábado (7)

A primeira edição do festival de churrasco Amazon BBQ trouxe, neste sábado (7/12), ao estacionamento do Shopping Grão-Pará, uma programação com comida e bebida à vontade para os visitantes. O evento tem como objetivo promover a representatividade regional, reunindo churrasqueiros e atrações culturais locais. O festival começou às 10h e segue até às 20h, oferecendo open bar e open food para cerca de 1.500 pessoas. Apesar de ser a estreia, já há projeções para um público ainda maior nas próximas edições, como explica o produtor do evento, Ronaldo Sandres.

Ronaldo Sandres - Produtor (Carmen Helena/ O Liberal)

Para o organizador, é motivo de orgulho ver o bom desempenho desta primeira edição. Ele destaca que, embora Belém já tenha outros festivais de churrasco, faltava um que realmente celebrasse a cultura local. “A gente fez um festival totalmente voltado para a cultura local, por isso que é o Amazônia BBQ, é um festival amazônida de churrasco”, afirma. A representatividade também está presente na escolha dos participantes e nas atrações convidadas. “Os assadores são todos locais, não tem ninguém de fora. As atrações também são todas locais. Tem peixe, açaí, tudo que a nossa região tem de diferente”, explica.

Festival Amazon BBQ Foto: Carmen Helena/ O Liberal Foto: Carmen Helena/ O Liberal Foto: Carmen Helena/ O Liberal Foto: Carmen Helena/ O Liberal Foto: Carmen Helena/ O Liberal Foto: Carmen Helena/ O Liberal Foto: Carmen Helena/ O Liberal Foto: Carmen Helena/ O Liberal Ronaldo Sandres - Produtor/ Foto: Carmen Helena/ O Liberal Leidy Moda e Murilo Moda - Engenheiro florestal / Foto: Carmen Helena/ O Liberal Leidy Moda e Murilo Moda - Engenheiro florestal / Foto: Carmen Helena/ O Liberal Foto: Carmen Helena/ O Liberal Foto: Carmen Helena/ O Liberal Foto: Carmen Helena/ O Liberal Foto: Carmen Helena/ O Liberal Foto: Carmen Helena/ O Liberal Foto: Carmen Helena/ O Liberal Foto: Carmen Helena/ O Liberal Abílio Saraiva - Churrasqueiro / Foto: Carmen Helena/ O Liberal Foto: Carmen Helena/ O Liberal Aritana Avarney - Visitante e Criadora de conteúdo gastronômico / Foto: Carmen Helena/ O Liberal Foto: Carmen Helena/ O Liberal Foto: Carmen Helena/ O Liberal

As 14 estações de carne do festival oferecem ao público a oportunidade de experimentar, em um só ambiente, diversos temperos e cortes de carne. A visitante e produtora de conteúdo gastronômico, Aritana Campos, ressalta essa diversidade. “Você consegue experimentar temperos e cortes diferentes de carne, modos de preparo diferentes, que normalmente a gente não encontra ou teria que ir a vários restaurantes para procurar um por um. No festival, você encontra tudo no mesmo lugar e pode comer quantas vezes quiser”, afirma. Aritana visitou a maioria dos estandes e garantiu: “Só saio quando comer de tudo e em todas as estações”.

VEJA MAIS

Entre os churrasqueiros, destaca-se Abílio Saraiva, que, apesar de ser bancário, dedica-se ao passatempo de assar carne há oito anos. Ele está em uma das estações, apresentando o seu diferencial: um brisket defumado, preparado com toque regional. “Aqui a gente está fazendo um brisket defumado – um peito bovino defumado por, em média, quatorze horas. Eu estou servindo com um picles agridoce. É um prato americano, mas estou trazendo com um toque de jambu”, explica.

Saraiva detalha o cuidado que coloca no preparo da carne, desde a escolha da lenha até os ingredientes regionais no tempero. Embora ainda encare o churrasco como passatempo, ele valoriza a conexão criada com o público. “Particularmente, eu não tenho um local onde eu faça. Isso aqui é um passatempo, mas minha profissão é outra. Acaba que crio amigos e parceiros, e aparece um convite para fazer um evento ou algo mais particular”, comenta.

Alguns visitantes viajaram de longe para prestigiar o festival. É o caso de Murilo e Leidy Moda, recém-casados que vieram de Santarém para participar do evento durante a lua de mel. “A gente veio de Santarém. Chegamos nessa madrugada, demos aquela descansada rápida, e já é uma lua de mel nossa. Estamos há duas semanas casados, desfrutando aqui de Belém e principalmente do evento de hoje”, conta Murilo.

Leidy compartilha o entusiasmo com a experiência e destaca como o festival superou as expectativas. “Desde que vimos o anúncio pelo Instagram, já nos interessamos e tivemos a curiosidade de saber como era o evento”, relata. Ela explica que a ideia partiu do marido e garante: “Está sendo uma experiência incrível e diferente”.

rível e diferente”