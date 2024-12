Shopping Grão-Pará recebe festival de churrasco neste fim de semana; veja como será

No próximo sábado (07), o Shopping Bosque Grão-Pará recebe o Amazon BBQ, o festival de churrasco que promete ser uma verdadeira experiência gastronômica, em sua primeira edição. Com 10h de open food e open bar, serão servidos cortes de carne premium, acompanhamentos e bebidas para todos os gostos. Marcarão presença no evento chefs especialistas no churrasco como Éric Simas, Bebel Lima, entre outros.

Como atrações musicais, o público poderá contar como atrações como Markinho Duran, DJ Vitor Rock Doido, Pedro Marques e Nosso Tom, que prometem embalar a programação com muitos sucessos e que prometem agradar a todos os gostos.

Segundo a produção do evento, a estimativa é de receber 1.500 pessoas durante o evento, que terá 14 estações de carne à disposição do público.

Os ingressos já estão disponíveis para o público pela plataforma Bilheteria Digital.

SERVIÇO

Amazon BBQ Festival

Data: 07/12

Horário: à partir das 10h

Local: Estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará - Av. Centenário, 1052 - Mangueirão