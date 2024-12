'Toró': 8ª edição do festival de cinema universitário, com 65 curtas, abre nesta terça (3) em Belém

"Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça" essa frase do cineasta Glauber Rocha virou lema do chamado Cinema Novo, nos anos 60, e serve de referência e incentivo a quem se interessa por cinema. Tanto que muitos universitários pelo Brasil afora mantêm acesa essa chama dessa arte, produzindo sem cessar, ainda mais com uma série de recursos tecnológicos disponíveis. E muito dessa produção poderá ser conferida pelo público em Belém, a partir desta terça-feira, por meio do "Toró: Festival Audiovisual Universitário de Belém". Esse evento chega, agora, à 8ª edição e disponibiliza para a plateia 65 curtas-metragens, até este sábado, dia 7, com entrada gratuita. O festival acontece na Sala de Cinema do Centro Cultural Sesc Ver-o-Peso, no centro da capital do Pará.

O "Toró" é um projeto de Extensão vinculado ao Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Pará (UFPA), coordenado professor doutor Alex Damasceno. Seu foco é promover a difusão da produção audiovisual universitária de todo país, com a exibição gratuita de filmes de curta-metragem realizados no contexto educacional (cursos técnicos e de graduação). A primeira edição do Toró ocorreu em 2015 e o festival manteve edições regulares nos 2016, 2017, 2018 e 2019, 2020 e 2023.

Filmes

Neste ano, o "8º Toró" teve um recorde de inscrições, com 179 filmes inscritos, de 20 estados do país e de 68 diferentes instituições de ensino. Após um processo curatorial realizado pelos discentes do Curso de Cinema e a Audiovisual da UFPA, a Mostra Competitiva será composta 54 curtas, que concorrem nas categorias de Ficção, Documentário e Filme Experimental. São filmes das cinco regiões do país: 20 do Sudeste, 13 do Nordeste, 11 do Norte, cinco do Sudeste e cinco do Centro-Oeste. Além disso, no encerramento do Festival, dia 7, serão exibidos, fora de competição, obras produzidas por estudantes do curso de Cinema e Audiovisual da UFPA.

Os filmes vencedores do "8º Toró" serão escolhidos pelo Júri oficial do festival (estudantes e profissionais do audiovisual), nas categorias de Melhor Ficção, Melhor Documentário e Melhor Filme Experimental. O Júri do festival também vai escolher o melhor filme universitário produzido na região norte.

Este prêmio recebeu o nome de Ana Lobato, professora do Curso de Cinema da UFPA e idealizadora do "Toró", que faleceu em 2020. O público também participa da premiação, elegendo os seus filmes preferidos em cada categoria, após o final das sessões.

Acerca das temáticas nos trabalhos a serem projetados, o professor Alex Damasceno coloca que em geral os realizadores são muito jovens, em começo de carreira, e daí é comum ver no festival temas da juventude, como, por exemplo, a relação com os pais do ponto de vista dos filhos; os dramas das primeiras relações amorosas; a transição da adolescência para a vida adulta; temas políticos. "O 'Toró' é uma oportunidade de o povo saber o que o jovem universitário pensa", ressalta Alex.

Para esse professor, a produção de audiovisuais universitários é muito potente e há necessidade de espaços perenes de circulação desses filmes, que não encontram espaços de difusão em locais mais comerciais, como no cinema tradicional e nas TVs. "O 'Toró' é uma oportunidade única para se assistir a esses filmes que não vão passar de novo em Belém", frisa Alex Damasceno.

SERVIÇO:

'8º Toró – Festival Audiovisual Universitário de Belém'

De 03 a 07 de dezembro de 2024.

Local: Sesc Ver-o-Peso, no Boulevard Castilhos França, 522/523 - Campina

Programação completa: aqui