Festival de Churrasco no Shopping Grão-Pará: conheça a estrutura do evento

Às 10h deste sábado (7), o Shopping Bosque Grão-Pará será palco do Amazon BBQ, festival de churrasco que promete ser uma experiência gastronômica única em sua primeira edição. A estrutura do evento, que começou a ser montada na tarde de hoje (6), deve receber 1.500 pessoas durante 10 horas de open food e open bar, oferecendo cortes de carne premium, acompanhamentos e bebidas variadas. Ao todo, serão 14 estações de carne comandadas por chefs renomados da gastronomia local.

Segundo o organizador Ian Affonso, o diferencial do evento está na valorização dos chefs paraenses, que protagonizarão o festival. "A intenção é destacar o que temos de melhor no Pará: as pessoas, especialmente a galera da gastronomia. Diferentemente de outros festivais, onde chefs de fora são maioria, aqui eles são os protagonistas", destacou. Ele também revelou que o evento já tem uma segunda edição planejada para 2025.

Além de priorizar talentos locais, o Amazon BBQ é um evento inclusivo. Entre as estações de churrasco, quatro serão lideradas por chefs mulheres, enquanto uma delas será comandada por um chef PCD formado em gastronomia, que já participou de diversos festivais. "Esse é outro grande diferencial: garantir espaço para todos e valorizar a diversidade na cozinha", afirmou Ian.

Tenda-galpão abrigará palco para atrações musicais e mesas com cadeiras para os participantes (Cristino Martins / O Liberal)

Para garantir o conforto e a segurança do público, o festival contará com uma estrutura robusta, incluindo uma tenda galpão de 10x40 metros com palco, mesas e cadeiras, além de outra área coberta de 60 metros para os assadores. A organização também preparou espaços como área kids, bares e banheiros espalhados pelo local.

A trilha sonora do Amazon BBQ ficará por conta de Markinho Duran, DJ Vitor Rock Doido, Pedro Marques e Nosso Tom, que prometem embalar o público com uma programação musical que reflete a essência da cidade. "Escolhemos bandas que têm tudo a ver com o festival e com a cara de Belém. Já estamos pensando em novas atrações para as edições futuras", adiantou Ian.

Os ingressos para o Amazon BBQ estão disponíveis pela plataforma Bilheteria Digital. O evento será realizado no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, na avenida Centenário, no bairro do Mangueirão, a partir das 10h.