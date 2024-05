Chefes paraenses homenageiam quatro países em festival de churrasco, em Ananindeua

Quatro países serão homenageados durante o festival de churrasco BrasaFest, que será realizado neste sábado (25/05), no bairro Levilândia, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). No total, cinco chefes do Pará estarão à frente da mostra gastronômica, representando Uruguai, Argentina, Estados Unidos e Brasil. O evento contará ainda com atrações musicais da terra.

Aproximadamente 500 pessoas são esperadas no restaurante Anani Beer, que sediará o evento, com uma estrutura com quatro estações de carne, bebidas e palco para shows.“A expectativa é que o BrasaFest de Ananindeua reúna famílias e amigos para momentos inesquecíveis”, afirma Luiz Santiago, da organização do evento. “O diferencial desse festival para os outros é que teremos quatro estações de churrasco representando quatro países diferentes: Uruguai, Argentina, Estados Unidos e Brasil”, explica.

Serão oito horas de evento, sendo cinco de open food e open bar, durante o qual o público terá livre acesso às estações de comida, incluindo carnes, peixes, linguiças e acompanhamentos. A programação está marcada para começar a partir das 11h.

Os chefes de cozinha que estarão à frente do BrasaFest, são: Douglas BBQ, na estação EUA, com o American BBQ; João Garage e Bruno Zakaro, na estação Uruguai, com a Parrilla; Pedro Sofiatti, na estação argentina, com costelão fogo de chão; e Thiago Nascimento, na estação Brasil, com moquém de tambaqui. Durante a programação, o público poderá votar na sua estação de carne preferida.

BrasaFest terá oito horas de evento, sendo cinco de open food e open bar, durante o qual o público terá livre acesso às estações de comida, incluindo carnes, peixes, linguiças e acompanhamentos (Divulgação)

“Acredito que este evento será uma ODE ao churrasco, uma homenagem a cultura desses países que representam muito bem essa arte que é uma das mais antigas formas de coação. Reforçar também que este formato de evento além das atrações e clima de comemoração, também valoriza os profissionais da área e cria um clima saudável de disputa promovendo a cultura dos países envolvidos e a disseminação da cultura churrasqueira”, destaca Santiago.

Para acompanhar as carnes, a cervejaria Anani Beer será a responsável pelas cinco horas de open bar, cujos produtos são produzidos em Ananindeua. “Já levamos nossa bebida para outros festivais como esse e foi um sucesso, o público sempre fica maravilhado em conhecer uma produção própria de Ananindeua. Agora, receber um festival em nossa casa, sem dúvida será ainda mais especial“, diz Nilton Athayde, proprietário do restaurante e cervejaria Anani Beer.



Atrações confirmadas



Entre as atrações musicais do BrasaFest confirmadas estão Félix Robatto, Markinho Duran, DJ Fábio Pinheiro e DJ Léo Franco. “Ananindeua sempre recebeu a gente de braços abertos, e levar nossa música para o Anani Beer que além de ser uma cervejaria artesanal, tem um espaço super bacana para o povo dançar, é sempre um momento especial. Para esse festival, podem ir preparados não só para comer bastante, mas também, dançar uma boa música latino-amazônica”, conta Félix Robatto, cantor, compositor, guitarrista e produtor musical.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do WhatsApp 91 98452-2679. A venda física está disponível no Anani Beer (Rua Jardim Brasil II, 67 B, Levilândia, Ananindeua).



Serviço:



BrasaFest Ananindeua

Data: Sábado, 25 de maio

Local: Anani Beer

Abertura dos portões: 11 horas

8 horas de evento, sendo 5 horas de Open Food e Open Bar

Atrações Musicais:Félix Robatto, Markinho Duran, DJ Fábio Pinheiro e DJ Léo Franco

Valor: R$ 150

Ponto de venda: Anani Beer (Rua Jardim Brasil II, 67 B, Levilândia, Ananindeua), e no WhatsApp 91 98452-2679