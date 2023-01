Alvorada Cabana leva carimbó e animação para o complexo do Ver-o-Peso

Dando início ao Preamar Cabano - programação que segue até o dia 31 deste mês, com o intuito de celebrar os 407 anos de Belém e os 188 anos da Cabanagem -, foi realizado, na manhã deste sábado, 7, um show com mestres e mestras de carimbó, no complexo do Ver-o-Peso. Entre as atrações, estiveram os grupos Sancari e Mururé. A ação, intitulada “Alvorada Cabana”, foi realizada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), e teve parceria com a campanha do Carimbó Patrimônio Cultural Brasileiro. O público prestigiou a iniciativa, que começou logo cedinho, em alusão ao início da Cabanagem.

Participaram da programação sete mestres de carimbó de municípios como Quatipuru, São Miguel do Guamá, São Caetano de Odivelas, Marapanim, Ananindeua e Belém. Para a mestra de Marapanim, Claudete Barroso, a programação é de grande relevância, porque o carimbó e a Cabanagem são símbolos de resistência do povo paraense. "É um privilégio para o carimbozeiro e carimbozeira estar aqui nesse momento", resumiu.

O Preamar Cabano continua até o dia 31 deste mês em diversos espaços de Belém, distrito de Icoaraci e arquipélago do Marajó. Entre as atividades previstas estão exposições, rodas de conversas, apresentações musicais, oficinas e shows.

Exposição - Como parte das atividades, nesta segunda-feira, 9, o Arquivo Público do Pará, abre, a partir das 8h, a exposição “Povo Cabano”, que reúne itens dos acervos do Museu do Estado do Pará (MEP) e do Arquivo Público. O MEP selecionou imagens produzidas pelo fotógrafo paraense Luiz Braga, retratando rostos que nos remetem a feições de indivíduos amazônicos. Já o Arquivo Público escolheu alguns documentos históricos do acervo, que ajudam a compreender e visualizar os rostos cabanos. A exposição é gratuita e pode ser visitada de segunda a sexta, sempre das 8 às 15h, até 31 de janeiro.