Nova Lei Valmir Bispo será sancionada em Belém

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, vai sancionar a nova Lei Valmir Bispo (nº 9.777/2017), que institui o Sistema Municipal de Cultura de Belém, dispõe sobre a composição e o funcionamento do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), cria o Fundo Municipal de Cultura (FMC) e dá outras providências. A lei original recebeu alterações já aprovadas pela Câmara Municipal. A assinatura será feita no sábado (7), em cerimônia no Teatro Popular Nazareno Tourinho, como parte da programação do 407º aniversário da capital paraense, a ser comemorado no próximo dia 12.

No último dia 5 de dezembro, a Câmara de Belém aprovou, por unanimidade, as alterações na lei com propostas apresentadas pela Prefeitura de Belém, que contemplaram as reivindicações de artistas e agentes de cultura. As proposições foram recebidas pela gestão municipal durante as plenárias do programa de participação popular Tá Selado.

A nova Lei Valmir Bispo será sancionada no novo Teatro Popular Nazareno Tourinho, na Praça do Carmo. (Mácio Ferreira/ Agência Belém)

Programação cultural

A prefeitura, por intermédio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel) divulgou a programação que se inicia nesta sexta-feira, 6. A programação celebra também os 188 anos da Cabanagem, a revolta popular ocorrida na antiga província do Grão-Pará entre os anos de 1835 a 1840.

Serão realizados mesa redonda, minicursos, palestras, exposição, oficinas, visitas a museus, cine-café, música até o próximo dia 31, no Teatro Popular Nazareno Tourinho, Museu Bolonha, Portal da Amazônia, Praça Waldemar Henrique e Avenida Presidente Vargas.

Confira:

Teatro Nazareno Tourinho

Sexta-feira, 6: 15h- Exibição da obra "Cabano Paraense" de Alfredo Norfini; e 16h- Mesa redonda: "Memórias da Cabanagem em acervos institucionais" com a historiadora e antropóloga Dayseane Ferraz, historiador e diretor do Arquivo Público do Pará, Leonardo Torii, e o museólogo e diretor do Museu de Arte de Belém, Emanoel Jr.

Sábado, 7: 18h - Sanção da Lei Valmir Bispo; e 19h - espetáculo teatral “Cabanos” do Grupo Encenação

Terça, 10: 9h - Minicurso: A história de Belém em seus quatro séculos (Parte 1); e 14h - minicurso: A história de Belém em seus quatro séculos (Parte 2).

Quarta, 11: 9h - Minicurso: A história de Belém em seus quatro séculos (Parte 3); e 14h- palestra: A nova Cidade Velha, Arquitetura e Percepções no entorno do Centro Histórico de Belém-Pará

12 a 30: 9h - Exposição de Fotografias e Audiovisual da Bienal de Artes de Belém

Sexta, 13: 9h - Oficina "Olhares sobre o patrimônio edificado da Cidade Velha: Experiências de captação de imagens por smartphone"; 14h - mesa redonda: "Modernismo em Belém do Pará: Diálogos entre história e arquitetura"; 18h - Culminância da oficina de fotografia

17 a 20: 14h - Oficina de Encenação.

Museu Bolonha

Dias 10, 11, 17 e 18: Visita das turmas de 9° ano da Escola de Aplicação da UFPA

Quinta, 12: 9h às 13h- Museu Bolonha estará aberto à visitação (sem agendamento)

20 e 27: 17h- Cine Café: oficina de audiovisual na sala Acyr Castro (anexo do Museu Bolonha) com mediação do crítico de cinema Marco Antônio Moreira (por ordem de chegada).

Terça, 31: 10h - Oficina de desenho infantil "Minha casa e essa casa: visita mediada ao Museu Bolonha" (ordem de chegada)

Portal da Amazônia

Sexta-feira, 13: 19h- Carimbó; 21h- Coletivo Tem Mulher na Roda de Samba; e 23h- Fruto Sensual

Praça Waldemar Henrique

Domingo, 15: 11h- Festival do Reggae; Avenida Cultural na Presidente Vargas

Domingo, 22: No Palco 1, 9h30- Grupo Kananciuê, 10h30- Carimbó Sabor Marajoara, 11h30- Nega Rô e 12h30- Sambloco; no Palco 2, 9h30- DJ Eddie Pereira, 10h30 Thaís Badu, 11h30- DJ’s Noite Suja e 12h30- Bruno B.O

Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha

Sexta, 27: 9h- Cerimônia de entrega de doação TJPA/BPMAR “Biblioteca Viva 50 anos”; e 10h- Voz e Violão.