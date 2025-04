Alunos do 7º ano do Colégio Sophos visitam sede do Grupo Liberal, em Belém

Alunos do 7º ano, professores e coordenadores do Colégio Sophos, unidade Augusto Montenegro, visitaram a sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, na manhã desta terça-feira (15/4). Por meio do programa O Liberal na Escola, eles conheceram de perto a produção dos jornais O Liberal e Amazônia, além da Rádio Liberal.

Luciana Lima, professora de redação, contou que o objetivo da visita foi unir os conhecimentos adquiridos pela disciplina e também trazer uma experiência diferente aos jovens e colocá-los em um ambiente que não estão acostumados. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Luciana Lima, professora de redação, contou que o objetivo da visita foi unir os conhecimentos adquiridos pela disciplina e também trazer uma experiência diferente aos jovens, colocando-os em um ambiente que não estão acostumados. “É muito importante eles conhecerem essa parte prática, como funciona a produção e essa comunicação que chega até às pessoas, residências e aparelhos eletrônicos. É um conhecimento que se estende da sala de aula e os ajuda a conhecer o processo de produção textual”, disse.

Alunos do 7º ano do Colégio Sophos visitam sede do Grupo Liberal, onde pôde entender como funciona o trabalho da Redação Integrada de O Liberal, desde a apuração de um fato até a publicação de uma reportagem. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Ao todo, 42 anos estudantes participaram da visita. Ana Vitória, de 12 anos, foi uma das participantes. “A atividade foi muito boa. Eu consegui conhecer melhor a fabricação dos jornais que nos informam”, afirmou.

Além dela, Jorge Salim, 12, não escondeu a felicidade de conhecer o Grupo Liberal. Assim como o restante dos colegas, ele pôde entender como funciona o trabalho da Redação Integrada de O Liberal, desde a apuração de um fato até a publicação de uma reportagem. “É muito legal ver como é feito o processo de produção das notícias que chegam até nós”, comentou.

A coordenadora do Ensino Fundamental II da unidade, Brenda Pinheiro, explica que a atividade já é uma preparação para o Exame Nacional do Ensino Médico (Enem). (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A coordenadora do Ensino Fundamental II da unidade, Brenda Pinheiro, explica que a atividade já é uma preparação para o Exame Nacional do Ensino Médico (Enem). “A escola já tem essa preocupação com eles (alunos) desde a turma do 6º ano para que tenham essa base na redação, que a gente sabe a importância dela, para que eles tenham sucesso lá na frente”, concluiu.