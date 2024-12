O Liberal na Escola: alunos do 5° ano da Escola Espírito Santo visitam sede do Grupo Liberal

Na manhã desta terça-feira (5/12), 36 estudantes do 5° ano da Escola Estadual Espírito Santo, no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua, visitaram a sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém. Foi a última visita do ano do programa “O Liberal na Escola". Os estudantes conheceram conheceram a Redação Integrada, o estúdio da Liberal +, o parque gráfico e o espaço de arte Galeria Rose Maiorana.

O grupo foi recebido pelo coordenador do núcleo de Atualidade, João Thiago Dias, e pela publicitária Amanda Gaspar, analista de Redes Sociais. Os profissionais falaram sobre o desenvolvimento técnico, que envolve pesquisas e apuração, além do cuidado com a veiculação dos conteúdos. E sobre a preocupação com os termos corretos a serem utilizados e a preservação de dados em materiais sensíveis.

Priscila Lopes, professora de português da turma, acompanhou os alunos e destacou a importância dessa visita no contexto em que eles produziram o “Jornal Galerinha”, um informativo escolar com várias editorias, como meio ambiente, fofocas e notícias gerais.

“O nosso intuito é contribuir para os alunos sejam futuros cidadãos críticos. Eles vão aprender tanto na leitura quanto na escrita. Estamos trabalhando bastante a leitura de jornais e tirinhas, para que eles comecem a produzir textos mais detalhados na ortografia gramatical, com pontuações. E estamos aqui no Jornal Liberal para eles poderem observar como é feito o jornal. E também temos o projeto Jornal na Escola, que eles estão escrevendo tudo que eles acham importante, tanto na comunidade, quanto dentro da escola”, disse a professora.

Experiência nova

A estudante Aila Sofia, de 11 anos, disse que esta foi a primeira vez dela num ambiente jornalístico, algo que ela disse ter gostado muito. “Eu gostei de ver como é que é produzido o jornal e como os ‘tios’ explicaram muito bem. Eu também gostei quando eles estavam gravando na rádio, e ainda deixaram a gente passar na televisão. Foi muito legal”, disse a estudante.

Estudantes visitam a Galeria Rose Maiorana (Foto: Lucas Quirino | Especial para O Liberal)

Para o estudante Eloman Miguel, de 10 anos, o que mais impressionou foram as obras expostas na Galeria Rose Maiorana. “Eu gostei muito da galeria, tem muitas artes muito legais. Eu gostei da parte que mostra a impressão dos jornais, na televisão. Nós aprendemos algumas coisas muito importantes que, se nós não tivéssemos vindo, não teríamos aprendido. Adorei muito as artes mesmo”, afirmou o estudante.

Aprendizado além da sala de aula

O coordenador do programa O Liberal na Escola, Alan Siqueira, diz que projeto é uma oportunidade para que os estudantes possam aprender para além da sala de aula

"Proporcionar a esses alunos essa experiência de mundo, para nós, é uma grande missão. Além do viés pedagógico, também fortalecemos a formação cidadã e a preparação para o mundo do trabalho. Temos a clareza que esse projeto traz uma enorme contribuição na preparação de cidadãos que promovem a transformação social, por meio das suas ações cotidianas. Por isso, destacamos o viés holístico das nossas atividades, assim buscando ampliar o horizonte de percepção e, consequentemente, atender as demandas integrais da proposta de formação dos educandos”, disse Alan.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)