O Liberal na Escola: alunos da escola Cora Tereza, de Marituba, visitam a sede do Grupo Liberal

Na manhã desta quinta-feira (5/12), 15 estudantes do 9° ano da Escola Municipal Cora Teresa da Silva Rocha, do municipio de Marituba, visitaram a sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém. A iniciativa faz parte do programa “O Liberal na Escola". Os estudantes conheceram de perto as instalações e a rotina da produção de notícias para os jornais impressos, para o portal Liberal.com e para a Liberal +.

O grupo foi recebido pelo coordenador do núcleo de Atualidade, João Thiago Dias, e pelo repórter Dilson Pimentel. Os profissionais falaram sobre o desenvolvimento técnico, que envolve pesquisas e apuração, além do cuidado com a veiculação dos conteúdos. E sobre a preocupação com os termos corretos a serem utilizados e a preservação de dados em materiais sensíveis.

Profissionais do Grupo Liberal recebe os alunos na sede do grupo (Foto: Lázaro Magalhães | Especial para O Liberal)

A coordenadora pedagógica da escola, Priscila Lima, que acompanhou os alunos durante a visita, relatou que essa foi uma oportunidade para que os alunos pudessem conhecer diversos gêneros textuais, como é o caso da notícia. Ela ainda destacou que, após a visita, os alunos pretendem implementar um jornal escolar.

“Essa é uma oportunidade para que eles entendam quais são as estruturas e os aspectos dentro desse gênero. E para que eles vivenciem isso na prática, nós trouxemos os alunos para visitar as dependências do Jornal Liberal. Para que eles entendam que existe um longo processo até os jornais e as notícias chegarem às residências. E esse processo precisa partir de algo metódico e não arbitrário. Isso não é uma função aleatória. Então, a importância dessa visita é que eles vivam a prática. E isso faz parte de uma estratégia de aula, para que eles vivenciem essa experiência de produção”, destaca a coordenadora da escola.

A estudante Raquelly da Costa Miranda, 15 anos, celebrou a visita, pois ela pôde conhecer de perto como é a produção de uma notícia. “A gente precisa disso e eu vou levar aqui um conhecimento a mais sobre como é produzida uma matéria”, disse a estudante.

O estudante Yan Cristhian, 14 anos, ficou feliz em conhecer a área do esporte, pela qual ele mais se identifica e ele mais se identifica. “Saber que o jornal impresso vem no dia seguinte e o portal vem mais urgente me impressionou bastante. Mas o que mais me chamou atenção foi a parte de esporte e como é feita a parte de apuração e produção dessas matérias”, comentou o estudante.

Para o coordenador do programa O Liberal na Escola, Alan Siqueira, o projeto é uma oportunidade para que os estudantes possam aprender para além da sala de aula

"Receber os alunos e providenciar essa experiência de mundo para nós é uma grande missão. Além do viés pedagógico, também fortalecemos a formação cidadã e a preparação para o mundo do trabalho. Temos a certeza da importância da nossa contribuição na preparação de cidadãos que promovem a transformação social através da suas ações cotidianas. Por isso, destacamos o viés holístico das nossas atividades, assim buscando ampliar o horizonte de percepção e, consequentemente, atender as demandas integrais da proposta de formação dos educandos”, disse Alan.