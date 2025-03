Estudantes da Escola Estadual Augusto Montenegro, no Telégrafo, visitam sede do Grupo Liberal

Dez estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Augusto Montenegro visitaram, na manhã desta terça-feira (11), a sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém. A atividade faz parte do Programa O Liberal na Escola. Os estudantes foram recebidos pelos jornalistas Abílio Dantas, coordenador do Núcleo de Cultura, e Gabriel Pires, repórter do Núcleo de Atualidades.

Eles conheceram a Redação, a Liberal + e o parque gráfico do jornal. Os alunos estão envolvidos em um projeto de jornal impresso na escola. “Essa escola nos procurou até por sermos referência no Estado do Pará. Eles já têm esse projeto para ser implementado na escola”, explicou o coordenador do programa O Liberal na Escola, Alan Siqueira. É uma escola de tempo integral que tem algumas atividades complementares no contraturno (fora de sala de aula).

E uma dessas atividades é a realização de um jornal na escola. “Algo que a gente fica muito feliz porque acaba sendo um reflexo do trabalho que o Grupo Liberal vem desenvolvendo através do programa O Liberal na Escola desde 1995. Eles nos procuraram e vieram hoje entender como funciona e o que eles precisam fazer para que seja real esse jornal na escola”, explicou.

“E nós entendemos que temos o papel de acolhê-los e de providenciar a educação necessária, até com o que é previsto na lei. A lei fala da preparação ampla do educando, mas também assegura a formação cidadã e a preparação para o mundo do trabalho. Hoje recebemos estudantes do 3º ano, 8º, 9º ano que já estão prestes a adentrar na realidade do mundo do trabalho ou da graduação”, disse Alan.

O repórter Gabriel Pires conversa com os estudantes da escola estadual Augusto Montenegro (Foto: Carmem Helena/O Liberal)

Alan afirmou que entende que essa visita vai além da ação pedagógica. “Ela também fortalece a preparação cidadã e para o mundo do trabalho dos alunos. E esse é o papel do Grupo Liberal, não só com 'O Liberal na Escola', mas para a sociedade como um todo, que tanto confia no nosso trabalho. E hoje a gente vê, de forma física, esse trabalho acontecendo e dando certo”, afirmou. “Nós temos aqui alunos envolvidos na produção do jornal. Temos aqui alunos de três turmas específicas: do 8º ano, 9º ano e do 3º ano do ensino médio. A gente percebe aqui uma grama de pensamentos e experiências que, na escola, irão corroborar para produção de um jornal qualitativo para a comunidade escolar e, acredito, também para a comunidade local”, disse Alan Siqueira.

Acompanhando os estudantes, o professor de Geografia Everaldo Santana falou sobre o projeto. “A iniciativa é da escola em tempo integral. A iniciativa do Clube Juvenil é dos alunos, que são os protagonistas do ensino. Nós somos apenas padrinhos. Os orientamos no projeto deles, que é o jornal na escola”, explicou. “No ano passado era um Clube de Desenho. E, este ano, a gente pensou em transformar em um jornal”, explicou. O professor também destacou a importância da visita. “Pensamos em mostrar um jornal de verdade para eles terem a noção do que fazer no jornal da escola. A iniciativa de trazê-los aqui é pela referência do jornal O Liberal. A partir daqui, vamos ter a noção de como fazer um jornal”, explicou.

O estudante Elias Brito Júnior, 17 anos, cursa o 3º ano do ensino médio. Ele também destacou a importância da visita. “Estou muito feliz com essa oportunidade. Uma experiência única pra mim e espero adquirir cada vez mais informações que venham me ajudar nesse meu último ano na escola. Pretendo fazer o Enem. Minha vontade é fazer Educação Física ou Medicina”, afirmou. Ele disse ainda que a visita irá ajudá-lo com o projeto jornal na escola e, também, em seu cotidiano. "Vocês repassaram umas informações bem legais que eu vou levar para o meu dia a dia”, afirmou.