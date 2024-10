O Liberal na Escola: estudantes do colégio Ideal Jr. visitam a sede do Grupo Liberal

Estudantes do Colégio Ideal Jr. conheceram a sede do Grupo Liberal na manhã desta quinta-feira (3). A visita, que faz parte do programa “O Liberal na Escola”, reuniu um grupo de aproximadamente 40 alunos do 4º ano do ensino fundamental. Eles puderam conhecer de perto a dinâmica de trabalho dos jornalistas e os processos de produção da Redação Integrada, que reúne os jornais O Liberal e Amazônia, além do portal OLiberal.com. No encontro, eles também visitaram o estúdio da Rádio Liberal.

Os alunos foram recebidos pelo coordenador de produção de conteúdo da Redação Integrada, o jornalista Lázaro Magalhães. Durante a visita, o profissional explicou às crianças como funciona a rotina de busca, apuração e produção das notícias, além da responsabilidade ao publicar esses conteúdos e da importância de se combater as fake news. Na ocasião, os estudantes também tiveram a oportunidade de conhecer o Parque Gráfico de O Liberal e o setor de distribuição do periódico.

Durante o encontro, os alunos também puderam tirar dúvidas sobre como é o trabalho dos repórteres no dia a dia. Michele Lima, professora de Língua Portuguesa, acompanhou os estudantes durante a visita e destacou a importância desse momento para o processo de aprendizagem deles. Atualmente, eles estão aprendendo sobre o gênero notícia e sobre a história da Prensa de Gutenberg, um marco na história do jornalismo devido à introdução da impressão em massa e à aceleração da produção de jornais.

Michele Lima, professora de Língua Portuguesa do Grupo Ideal (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

“Na disciplina de História, estudamos a evolução dos meios de comunicação. E, dentro desses meios de comunicação, está o jornal. Eles estudaram todo o processo desde o início, com relação à difusão da notícia. Por isso, trazê-los ao jornal O Liberal é fomentar o que eles viram em sala de aula. In loco, eles vão vivenciar como é a produção [de notícias] atualmente. Há anos, era difícil. Mas e hoje, como está isso? Só existe o impresso? Eles já sabem que não. As tecnologias estão melhorando esse processo”, afirma a professora.

Oportunidade

Para o coordenador do programa O Liberal na Escola, Alan Siqueira, o projeto é uma oportunidade para que os estudantes possam aprender para além da sala de aula: “Nós, enquanto Grupo Liberal, somos referência para essas escolas. E isso é muito interessante, porque o Liberal na Escola é pioneiro nesse trabalho na região Norte. Temos o programa desde 1995. A gente pode apresentar a ligação que existe entre comunicação e educação. Proporcionamos essa experiência de mundo, aliando experiência à prática para os alunos”.

Coordenador do projeto, Alan Siqueira (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Experiência

O passeio foi uma experiência única para a estudante Manuella Martins, de 9 anos. Para ela, a visita também foi uma forma de aprender e, ao mesmo tempo, se divertir com os colegas: “Eu achei legal e aprendi um monte de coisas novas. Na escola, estamos aprendendo o gênero notícia na disciplina de Redação. O passeio é uma forma divertida de a gente aprender tudo isso. Eu pretendo seguir outra área quando eu crescer. Mas, se eu quiser, posso ser jornalista e médica”, relata.

A estudante Manuella Martins foi uma das pessoas que adorou o passeio (Foto: Thiago Gomes)

Quem também ficou animado e gostou muito desse momento foi o estudante Thiago Silva, de 9 anos. “Eu amei a visita. Para mim, é um dos melhores passeios que a escola já fez. Eu nunca tinha conhecido um jornal antes. Estou amando saber como funciona um jornal. Aprendi que, para fazer um jornal, os jornalistas têm que perguntar o que aconteceu e se foi real ou não. Aqui, é um espaço muito grande, mas não cabe fake news. Já pensei em ser jornalista, mas penso em ser youtuber”, conta ele.