O Liberal na Escola: estudantes da escola Vilhena Alves conhecem a sede do Grupo Liberal

Estudantes do primeiro e segundo ano da Escola de Ensino Técnico do Pará (Eetepa) Vilhena Alves, em Belém, visitaram a sede do Grupo Liberal nesta quinta-feira, 5. As turmas também integram um projeto de fotografia e audiovisual promovido pelo editor de fotografia do Grupo, Everaldo Nascimento, chamado 'Catarse Expondo Ideias'. Os estudantes foram recebidos pelo diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, e tiveram a oportunidade de conhecer como funciona a integração entre as diversas plataformas nas quais os jornais O Liberal e Amazônia estão presentes, bem como funciona a emissora Liberal +, rádio transmitida na frequência 98,9, mas integrada também ao YouTube e Facebook de O Liberal e ao portal OLiberal.com, em áudio e vídeo.

A coordenadora de integração da escola, professora Leandra Boa Sorte, falou sobre como a participação dos alunos no projeto de fotografia 'Cartase Expondo Ideias' oportunizou a visita à sede do Grupo e fez com que a visão dos estudantes sobre a produção e veiculação de informações se expandisse: "O Everaldo entrou com o projeto Catarse e nós estamos fazendo um curso de audiovisual com os alunos para que, depois, eles possam desenvolver outros projetos. A visita vai mostrar pra eles como funciona o ambiente de trabalho na área do jornalismo, na área do audiovisual, para que eles consigam entender como funciona um jornal, na prática, uma vez que eles também tem um jornal na escola".

Everaldo Nascimento explica que o projeto desenvolve oficinas de fotografia e audiovisual nas escolas e comunidades periféricas de Belém com o objetivo de desenvolver habilidades artísticas, estimular o pensamento crítico e fortalecer a autoestima dos participantes. "O nosso objetivo é capacitar os alunos para que eles captem a própria realidade, por meio da fotografia e do audiovisual e, ao final, fazer uma grande exposição a partir do olhar deles sobre a própria realidade".

Contato com a prática

A estudante Ana Luiza Lopes, de 15 anos, que cursa o ensino técnico em Meio Ambiente, já ensaia uma das suas aspirações profissionais, que é no ramo do audiovisual: "Eu pretendo fazer audiovisual como renda extra, gosto muito de fotografia e sou eu que sou responsável pelas fotos do jornal que a gente tem na escola. Conhecer os fotojornalistas de verdade é interessante, porque eles têm muito mais experiência que a gente", ela comenta.

Já Eduardo Arle, de 17 anos, que cursa o ensino técnico em Administração, destaca que sua grande atração pela área do jornalismo é a possibilidade de compartilhar saberes: "Essa oportunidade abre um leque de possibilidades sobre a área de trabalho, conhecimentos e, dessa forma, a gente acaba compreendendo o trabalho de cada pessoa e se identificando, a partir do conhecimento que têm, sobre certas áreas. A curiosidade me atrai ao jornalismo: perguntar e compartilhar o conhecimento das pessoas com as outras que estão ouvindo, assistindo ou lendo. Ou seja, é o compartilhamento do conhecimento que me atrai".

A abertura dos horizontes profissionais possíveis é apenas um dos resultados que O Liberal na Escola oportuniza aos estudantes, conforme destaca estagiário do programa, Murilo Alencar: "Hoje eles podem aprender mais sobre a relevância do jornalismo, da apuração das informações que circulam no dia a dia e, em especial, sobre o fotojornalismo, que é um ramo de interesse específico dessa turma".