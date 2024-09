O que é a Amazônia Legal? Saiba quais estados integram a região

A Amazônia Legal, localizada no Brasil, é uma área com cerca de 5,1 milhões de quilômetros quadrados que abrange nove estados e 772 municípios. A região, com notável relevância ambiental e política, corresponde a 58,93% do território brasileiro e é administrada pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). O objetivo do país, ao definir a região, é promover desenvolvimento em diversas áreas, mediante as necessidades apresentadas por cada estado.

VEJA MAIS

Conforme oInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os estados que integram a Amazônia Legal são das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. No Norte, todos os estados são parte da região: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Já no Centro-Oeste e Nordeste, apenas um de cada engloba a área, sendo eles Mato Grosso e Maranhão - esse, por sua vez, possui apenas uma parte na Amazônia Legal.

Estados brasileiros parte da Amazônia Legal

Acre - 22 municípios

Amapá - 16 municípios

Amazonas - 62 municípios

Mato Grosso - 141 municípios

Pará - 144 municípios

Rondônia - 52 municípios

Roraima - 15 municípios

Tocantins - 139 municípios

Maranhão - 181 municípios

Mapa da Amazônia Legal (IBGE)

Dados do IBGE apontam que a Amazônia Legal possui 27,8 milhões de habitantes, o que corresponde a 13,7% da população do país, segundo o Censo de 2022. No que diz respeito à população indígena, estima-se que por volta de 51,25% reside nessa área. O Produto Interno Bruto (PIB) da região, conforme informações de 2021, é de R$ 922 bilhões.

Conforme levantamento do MapBiomas em 2022, a área possui 3,5 milhões de quilômetros quadrados de cobertura natural, o equivalente a 84% da área natural do Brasil. Em relação aos biomas, a Amazônia Legal abriga o amazônico em sua totalidade. Cerca de 37% do Cerrado e 40% do Pantanal também estão na área, que abraça outros pequenos trechos de vegetação variada.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)