Por que 5 de setembro é o Dia da Amazônia? Conheça a origem da data comemorativa

Em 5 de setembro, comemora-se o Dia da Amazônia, data que reforça a importância de um dos patrimônios naturais mais preciosos da humanidade e a maior reserva natural do planeta.

Com uma extensão de sete milhões de quilômetros quadrados, a Floresta Amazônica é crucial para o equilíbrio ambiental e climático do planeta Terra.

A Amazônia é uma rica fonte de biodiversidade da fauna brasileira, abrigando aproximadamente 400 espécies de mamíferos e 1.300 de aves. Além disso, possui cerca de 40 mil espécies de plantas e os rios amazônicos formam a maior bacia hidrográfica do mundo.

Qual é a origem do Dia da Amazônia?

O Dia da Amazônia foi escolhido para o dia 5 de setembro como forma de homenagear o Príncipe Dom Pedro II, que em 1850 decretou a criação da província do Amazonas (hoje estado do Amazonas). Esta data foi oficializada no dia 19 de dezembro de 2007, com a aprovação do projeto de Lei nº 11.621.

Desmatamento na Amazônia

Há anos, um dos maiores problemas enfrentados pela Amazônia é o desmatamento. Milhões de metros quadrados da região foram desmatados, com queimadas criminosas, por exemplo, para atividades como plantio de soja, pecuária e extração ilegal de madeira.

O desmatamento na região atingiu níveis recordes em 2022, com aproximadamente 3.988 km² desmatados entre janeiro e junho, de acordo com dados do IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia). Embora a soja e a pecuária desempenhem papéis importantes na economia, o desmatamento em larga escala pode prejudicar gravemente as condições climáticas, uma vez que a Amazônia desempenha um papel fundamental nesse equilíbrio.

7 curiosidades sobre a Amazônia

A Amazônia corresponde a 49,29% do território brasileiro. A Floresta Amazônica é formada ao todo por nove estados do Brasil: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins e parte do Maranhão e do Mato Grosso. A Amazônia é o maior bioma brasileiro e maior bacia hidrográfica é a maior do mundo. Segundo o Greenpeace, a cada minuto, uma área equivalente a dois campos de futebol é desmatada na Amazônia. O rio Amazonas lança ao mar aproximadamente 175 milhões de litros de água por segundo. A Amazônia abriga cerca de 10% de todas as espécies de animais e plantas do planeta. A Amazônia é habitada por mais de 350 povos indígenas que falam cerca de 400 línguas.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)