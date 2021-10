Aluno de escola pública do Jurunas, que descobriu asteroide, vence concurso da NASA nos EUA

Antony David Costa de Sena deu mais um motivo de orgulho para os paraenses! O estudante de uma escola pública do bairro do Jurunas, em Belém, venceu na última semana uma competição realizada pela National Aeronautics and Space Administration (NASA), nos Estados Unidos. Com informações do Só Notícia Boa.

O jovem, que criou o time “AmaRzonia” com mais cinco amigos, participou de duas maratonas de desafios, nos dias 2 e 3 de outubro. A equipe teve que identificar regiões onde os moradores estivessem enfrentando problemas socioambientais e falta de recursos naturais a partir de ferramentas obtidas pela agência.

A equipe de Antony conseguiu pensar em soluções e conquistar o prêmio. Além de participar de uma semana de evento, o NASA Space Apps Challenge, que reúne milhares de especialistas do mundo inteiro para pensar e discutir novas possibilidades de inovações, Networking ou projetos colaborativos.

“Eu pude trocar experiências com pessoas incríveis. Foi um final de semana inteiro conversando com outras pessoas, aprendemos muito juntos. Aprendemos sobre programação, aprendi até um pouco de inglês na hora de gravar os vídeos para enviar para a NASA. Os mentores fizeram um trabalho incrível”, afirmou o estudante paraense.