Aluno de escola pública e certificado pela Nasa, paraense de 14 anos encontra mais dois asteroides

Antony David Costa de Sena, 14 anos, estudante paraense de uma escola pública do bairro do Jurunas, em Belém, voltou a encontrar asteroides (pequenos corpos rochosos que têm órbita definida ao redor do Sol). Desta vez, foram dois! O caso foi notificado no início da tarde desta sexta-feira (10) pelo International Astronomical Search Collaboration (IASC/NASA).

O estudante participa da IV edição edição Brasil de caça a asteróide do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). No mês passado, Antony havia descoberto um asteroide que lhe rendeu um certificado emitido pelo MCTI e IASC. Ele participa amanhã, às 18h de uma live no Youtube - Nasa Talks. Um evento, com grandes nomes da astronomia e da astronáutica, mediado por Miriam Rezende.

Aluno do 9°ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Honorato Filgueiras, no bairro do Jurunas, em Belém, Antony participa do Programa Caça Asteroides MCTI, incentivado por seus estudos no Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará (Nastro/UFPA), que disponibiliza curso preparatório gratuito para os estudantes inscritos na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).

Bruna Ribeiro (estagiária sob supervisão de Carlos Fellip)