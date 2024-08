Alongamento é voltado para a flexibilidade dos músculos; veja dicas de como praticar esse exercício

Maior medalhista da história do Brasil em jogos olímpicos, a ginasta Rebeca Andrade impressionou os seguidores numa rede social, nesta terça-feira (20). Ela compartilhou a rotina de aquecimentos acompanhada do técnico Chico Porath.

Em Belém, o professor de Educação Física Márcio Cerveira explicou que alongamento é um exercício físico voltado para a flexibilidade dos músculos. Tem como uns dos seus objetivos promover o estiramento de boa parte das fibras musculares, além de propiciar uma amplitude maior dos movimentos, melhorando a performance em diferentes atividades físicas e rotinas do dia a dia.

O educador Marcos Magalhães (à frente), a dentista Kátia Sobrinho (de blusa preta) e o professor Márcio Cerveira (no centro) (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Dura em torno de 15 a 45 segundos cada exercício voltado ao grupo muscular desejado pelo praticante. “Menos que 15 e mais que 45 segundos pode ser prejudicial à performance desejada”, explicou. Márcio Cerveira ressaltou que, ao se falar de alongar antes ou depois dos exercícios, a literatura apresenta estudos com benefícios da prática antes e benefícios da prática depois. “Costumamos recomendar ao praticante que ele faça conforme se sinta melhor”, afirmou.

Ainda segundo o professor de Educação Física, o alongamento é uma forma simples e segura de exercitar o corpo em qualquer hora ou lugar. “Nesse sentido, podemos perceber o quão foi o crescimento dos trabalhos laborais no âmbito corporativo com ênfase no alongamento para a prevenção de doenças ocupacionais”, disse. “Antes e depois de atividades físicas do dia a dia, como a caminhada, ou da prática de esportes em geral, o alongamento melhora a flexibilidade do corpo possibilitando movimentos mais amplos, além de reduzir o risco de lesões”, afirmou.

Márcio Cerveira citou dois tipos de alongamento: o estático e o ativo. “O estático nós realizamos de maneira passiva: ficamos parados em determinada posição por um certo tempo. Já o alongamento ativo pede movimentação de grupos musculares e articulações que se deseja trabalhar”, explicou.

O alongamento deve ser feito sempre acompanhado dos profissionais de educação física que fazem parte da área da ciência da saúde capaz de prescrever de forma segura e eficiente tais exercícios.

Professor de Educação Física Márcio Cerveira: alongamento é um exercício físico voltado para a flexibilidade dos músculos (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Alongamento tem vários benefícios, diz professor

Ainda segundo o professor, há inúmeros benefícios da prática do alongamento. Ele é recomendado as todas as faixas etárias de pessoas, pois sua prática regular melhora a circulação do sangue, amplia a mobilidade das articulações e fortalece ligamentos e tendões auxiliando o equilíbrio corporal e é muito importante para o envelhecimento saudável.

O educador Marcos Magalhães, 47 anos, disse que o alongamento é essencial para toda pessoa que faz qualquer atividade física. “O alongamento faz parte da mobilidade. Assim, o atleta consegue desenvolver melhor todas as suas potencialidades”, afirmou. Marcos se sente melhor ao fazer esse exercício físico. “Toda pessoa que alonga tende a relaxar e a desenvolver a musculatura”, contou ele, que pratica futebol e musculação. Geralmente Marcos alonga antes da atividade física.

A dentista Kátia Sobrinho, 59 anos, disse que o alongamento é fundamental, principalmente em sua profissão. “A gente tem uma sobrecarga na cervical, na lombar, e é fundamental vir todos os dias, fazer esses exercícios. E não só os alongamentos, mas também treinar o equilíbrio”, disse. Ela costuma fazer um alongamento mais demorado e antes e depois do treino. “Eu faço treino aeróbico e musculação. Meu treino é pesado”, contou Kátia.