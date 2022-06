Colaboradores do Grupo Liberal participam de 'Aulão de Alongamento'

Colaboradores da área de impressão e distribuição dos jornais do Grupo Liberal participaram na noite de quinta-feira (23), de um Aulão de Alongamento. A programação faz parte do programa Junho Saudável, que promove diversas ações para os trabalhadores da empresa na promoção de bem-estar e conscientização de cuidados.

Trabalhadora no setor de infraestrutura, Lucilene Vaz recebeu a missão de liderar o alongamento para os demais colegas. Ela está no 6º ano do curso de bacharel em Educação Física. “O Aulão foi muito importante para os colaboradores. A maioria trabalha só pela parte da madrugada. Isso é muito bom para o corpo da pessoa”, pontuou a professora do alongamento.

A ação é desenvolvida pelo Departamento de Recursos Humanos e também é uma maneira de incluir e abranger todos os setores da empresa. Thais Macieira, 25 anos, e analista do RH, afirma que, acima de tudo, é uma maneira de tirar o estresse do trabalho.



“Pensamos nesse Aulão de Alongamento para os colaboradores do turno da noite, de forma que eles também sejam incluídos na programação do Mês da Saúde. Essa ação é muito importante para a integração dos funcionários e uma forma de relaxar e aliviar as tensões geradas no ambiente de trabalho. Depois da atividade, tivemos um lanche saudável, também para reforçar a importância de uma boa alimentação e cuidado com a saúde”, disse Thais.

Osvaldo Sanches, que atua na área de distribuição dos jornais, contou que gostou bastante da ação e que poderia ser feita mais vezes. “Foi muito boa. Incialmente, as pessoas ficaram receosas, inclusive eu, mas ao longo da atividade todos se soltaram e interagiram com a professora. Poderia ser feita mais vezes. O setor de RH está de parabéns”, elogiou Osvaldo.

Programação "Junho Saudável"

Desde o dia 1º deste mês, o Grupo Liberal realiza diversas ações para melhorar a saúde dos trabalhadores, incluindo atividades de fisioterapia e massoterapia. Tudo para melhorar o desempenho e a vida dos colaboradores. A ação termina no dia 29 e terá pescaria e distribuição de mingau na área da recepção da empresa.