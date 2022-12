Exagerou na ceia de Natal? Saiba como não repetir o erro no Ano Novo

Com tantas delícias típicas da época, como panetones, assados, massas etc., exagerar na ceia de Natal é um erro comum e do qual muitas pessoas, preocupadas com a boa forma e a rotina alimentar, se arrependem depois. Com a proximidade da data com relação ao Ano Novo, o risco de sair completamente da dieta – considerando os dias entre um feriado e outro – aumenta mais ainda. Porém, fazer dietas restritivas e ‘detox’ para compensar os exageros não é a melhor saída, segundo alertam especialistas.

O estudante Vitor Jorge Mendes, de 23 anos, foi uma das pessoas que furou a dieta no Natal. Ele conta que já segue um tratamento nutricional específico contra déficit calórico há cerca de um mês, por isso, se alimenta com base em uma dieta que controla a ingestão diária de calorias.

“Eu considero que exagerei por conta da dieta que estou fazendo. Eu sei quantas calorias devo comer no dia e sei que a quantidade e estimativas de calorias que consumi no Natal estavam muito acima do que era recomendado”, admite.

Vitor explica que, nessa época, com tantas comidas gostosas, ocasiões festivas e na presença de amigos e familiares para dividir as refeições, fica muito mais fácil relaxar. Entretanto, ele garante que não perdeu a consciência sobre os cuidados que precisava manter:

“Eu comi consciente do que eu precisava fazer depois, então estou mantendo a minha rotina de exercícios, conforme o nutricionista falou, para que eu não volte a ganhar aquilo que eu perdi em peso. O importante é isso mesmo, que faça exercícios e que a gente mantenha as medidas para que o excesso saia e o ponto fora da curva não vire rotina”, afirma.

Para o Ano Novo, Vitor diz que quer continuar praticando atividade física e se alimentando sem culpa. “O propósito é ter uma rotina saudável, para que o corpo tenha capacidade de se regenerar, continuar forte, com um bom sistema imunológico”, garante.

O importante é retomar a rotina e manter a atividade física em dia, acredita o estudante. (Igor Mota / O Liberal)

Exageros e dietas restritivas não compensam, afirma especialista

A nutricionista e membro da Coordenação Estadual de Nutrição da Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa), Thaís Granado, comenta que é muito comum o aumento no consumo de alimentos e bebidas com excesso de calorias e gorduras nessa época do ano, o que pode acarretar alguns problemas de saúde a curto e longo prazo:

“A curto prazo, o exagero pode levar a quadros de má digestão, podendo ocasionar refluxo gastroesofágico, alterações gastrointestinais, que podem provocar distensão abdominal, diarreia etc. A longo prazo, o excesso de peso, as alterações bioquímicas relacionadas ao aumento da glicemia e dos níveis de gordura no sangue são alguns riscos, o que também é fator que colabora para o desenvolvimento de doenças crônicas, como as cardiovasculares, diabetes e obesidade”, explica.

A especialista enfatiza que o ideal para a alimentação é sempre o consumo equilibrado dos alimentos, por isso, fazer dietas restritivas antes ou após os feriados - práticas conhecidas popularmente como ‘detox’ – com o intuito de compensar os exageros cometidos durante as festas não funciona. O ideal é priorizar bons alimentos:

“O melhor é uma alimentação à base de alimentos in natura ou minimamente processados, incluindo frutas, verduras, cereais, leguminosas, carnes (de preferência magras), além de ingerir cerca de 2 litros de água por dia. Deve-se evitar alimentos com excesso de gorduras e calorias, principalmente aos ultraprocessados, que são desbalanceados nutricionalmente e têm sido associados a doenças crônicas”, alerta.

Pacientes só voltam em janeiro, diz nutricionista

O nutricionista Leandro Leal conta que é muito comum o esvaziamento nos consultórios e também nas academias durante o período de fim de ano. Entretanto, a maioria retorna em janeiro, já preocupados com a forma para o verão e o Carnaval.

“Às vezes essa esfriada da rotina alimentar pode até ser positiva, afinal, é um momento especial do ano. Eu mesmo não recomendo que as pessoas se privem ou mudem a receita de pratos típicos para receitas fit nem nada disso. O importante é não deixar que essa quebra pontual na rotina se torne o padrão. É preciso voltar à dieta de antes”, orienta.

Leandro também garante que compensar os exageros com treinos mais intensos no dia seguinte também não funciona: “O ideal é que a pessoa apenas continue com os cuidados que tinha antes. Nada de ir mais vezes à mais na academia, fazer jejum, deixar de comer alguma coisa. Não é assim que funciona”.

Dicas para se alimentar melhor no Ano Novo

Comer um pouco de tudo, mas em quantidade moderada;

Se alimentar bem durante o dia, antes da ceia;

Consumir fontes de fibras que vão aumentar a saciedade;

Iniciar a refeição pela salada;

A cada dois copos de cerveja, um copo de água;

No dia seguinte, caprichar ainda mais na hidratação (com água)