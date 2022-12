Veja mitos e fatos sobre suplementos de cafeína

Os suplementos de cafeína prometem dar energia ao corpo, acelerar a queima de gordura e aumentar a atenção de seus usuários. Essas propriedades consolidaram esses tipos de suplementos entre os mais utilizados por atletas e pessoas que querem emagrecer rapidamente. No entanto, muitos mitos e informações falsas sobre estas substâncias são propagadas entre seus usuários. Confira o que é fato e o que é mito sobre os suplementos termogênicos e de cafeína:

Cafeína dá energia ao corpo?

Já é consenso na ciência nutricional que a cafeína inibe a sensação de fadiga no corpo e na mente; e incentiva o sistema nervoso a manter seu desempenho muscular e mental mesmo após tarefas extenuantes.

A cafeína emagrece e queima gordura?

Um estudo comprovou que a cafeína aumenta os níveis de epinefrina no sangue, o que sinaliza a queima de células de gordura e o consumo de calorias pelo corpo. No entanto, outra pesquisa apontou que doses diárias de 10mg de cafeína por quilograma de massa corporal aumentam o metabolismo e a queima de calorias em, no máximo, 13%. Assim, para ter um aumento metabólico de até 13%, uma pessoa de 100kg de massa corporal deve consumir 1000mg de cafeína por dia, o que equivale a cerca de 1.8 litro de café coado.

O efeito positivo da cafeína no emagrecimento presente em alguns estudos têm sido questionados e associados a um aumento na intensidade dos exercícios dos participantes. O bem-estar e a disposição geradas pela cafeína incentivam seus usuários a realizarem exercícios mais intensos e mais duradouros, o que, por sua vez, consome mais energia e ajuda na manutenção de elevados gastos calóricos diários, fator primordial em um plano de emagrecimento.

Pode misturar cafeína com whey?

Ainda não há estudos suficientes para afirmar com certeza se a mistura é segura. Sabe-se, porém, que a ingestão de grandes quantidades de proteína com certos tipos de alimentos pode causar problemas digestivos que, por sua vez, podem levar a doenças gástricas, como gastrite e úlceras.

Suplementos termogênicos e de cafeína são a mesma coisa?

Suplemento termogênico é todo aquele que promete acelerar a queima de calorias e, consequentemente, de gordura. A maioria dos termogênicos vendidos no mercado contêm grandes doses de cafeína, porém há aqueles que não têm essa substância, sendo baseados principalmente em outras com propriedades supostamente similares, como a taurina.

Quem pode tomar cafeína?

Doses elevadas de cafeína podem prejudicar a saúde de pessoas com hipertensão arterial, pacientes com problemas gástrointestinais, crianças, gestantes e idosos. No caso das gestantes, especificamente, até mesmo um copo de café por dia pode vir a prejudicar a gestação, segundo estudos.

Quais os efeitos colaterais da cafeína?

A cafeína, mesmo em doses moderadas, pode causar ansiedade, dores de cabeça, desconforto gástrico, tremedeiras, aumento da sudorese, irritabilidade. Em doses extremamente elevadas e quando utilizada por pessoas com certas doenças cardiovasculares, a substância pode causar até mesmo a morte. Além disso, a cafeína, quando em altas doses, pode vir a causar dependência fisiológica e/ou psicológica.

Por quanto tempo dura o efeito da cafeína?

Segundo a Academia Americana de Medicina do Sono, pico de efeito da cafeína ocorre entre 30 a 60 minutos após a ingestão. Cerca de cinco horas depois, os níveis de cafeína no sangue costumam cair pela metade e o restante será então metabolizado ao longo de várias horas ou até dias. Portanto, a substância deve ser ingerida até, no máximo, 6 horas antes do horário de dormir.