Homem é internado após ter ‘overdose’ de vitamina D; veja os riscos

Um homem, que não teve a identidade revelada, precisou ser hospitalizado após sofrer uma overdose de vitamina D. Ele teria ingerido 20 comprimidos do suplemento em um único dia e começou a passar mal com vários efeitos colaterais do excesso da substância no organismo. Entenda os riscos da sobrecarga de vitamina D no corpo.

Segundo médicos, a dose exagerada que o paciente tomou equivale a 375 vezes a quantidade recomendada do hormônio. O homem procurou o hospital três meses após tomar os comprimidos da vitamina e apresentava problemas como vômito constante, diarréia, dor de estômago e perda de peso acentuada (-12 kg). Além disso, também estava com tinitus (zumbido persistente no ouvido), boca seca e sede incontrolável.

Quando o homem deu entrada no hospital, os médicos achavam que ele estava com câncer, mas o diagnóstico foi descartado após vários exames. Na busca pela motivação dos sintomas, os profissionais descobriram que a quantidade de vitamina D no sangue do paciente estava sete vezes mais alta do que o normal. Isso havia provocado a falência aguda de seus rins.

Ao ser questionado sobre a vitamina, ele falou que começou a tomar a vitamina por indicação do nutricionista. Mas que suspendeu os comprimidos quando começou a se sentir mal. Os médicos responsáveis pelo caso alertaram para o potencial tóxico de suplementos de vitaminas quando consumidos em exagero ou em combinações perigosas. Qualquer suplemento deve ser consumido com acompanhamento profissional.

Excesso de vitamina D

O suplemento de vitamina D é responsável por aumentar a absorção de cálcio no organismo. Ingerido em excesso, a substância pode fazer mal a vários órgãos. Entenda os riscos:

perda de apetite

náuseas e vômitos

fraqueza

nervosismo

hipertensão arterial.

acúmulo de cálcio no organismo

acúmulo nos rins

acúmulo nos vasos sanguíneos

acúmulo nos pulmões

acúmulo no coração

danos permanentes e insuficiência renal

O homem ficou internado por cerca de uma semana e precisou tomar remédios e fluidos intravenosos para tirar o suplemento do organismo. No entanto, os níveis de cálcio só normalizaram após três meses depois que ele saiu do hospital. Ainda assim, a quantidade de vitamina D continuava muito alta.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)