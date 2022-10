Agentes comunitários de saúde de Belém recebem capacitação para atender crianças migrantes

Belém inicia, nesta quinta-feira (6), a primeira oficina de um ciclo de capacitações com foco nos sinais de alerta em saúde de crianças migrantes. A formação é destinada a agentes comunitários de saúde que trabalham com atenção a famílias refugiadas. Outras três atividades formativas serão realizadas ao longo dos próximos meses: mais uma em Belém, uma Ananindeua e uma em Santarém. A iniciativa é da Unicef.

Na oficina, os agentes vinculados a Unidades Básicas de Saúde (UBS) dialogarão sobre as medidas que devem e podem ser tomadas no domicílio, em conjunto com as famílias: de prevenção e promoção à consulta, quando necessária, e o cumprimento das recomendações de tratamento para as crianças indígenas e migrantes e refugiadas.

Durante os eventos em Belém e Ananindeua, será feito o lançamento da Cartilha de Acesso a Saúde aos serviços de Belém e Ananindeua, documento elaborado em parceria com a Agência da ONU para Refugiados (Acnur) e a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra Norte).

A ação é realizada em parceria com as secretarias de saúde dos municípios de Belém, Ananindeua e Santarém.

Fortalecimento

A formação faz parte das ações de fortalecimentos dos serviços e equipamentos de saúde pública para a atenção dessa população, sobretudo dos indígenas Warao, etnia da Venezuela hoje encontrada em várias partes do Brasil, inclusive no Pará, e que integram o fluxo migratório venezuelano.

Desde 2020, o Unicef desenvolve atividades de fortalecimento dos serviços de saúde para a população refugiada e migrante nos três municípios. Por dois anos, o projeto “Ori Kuare Nakakitane - Estamos Unidos”, em parceria com a Adra Norte, complementou serviços com avaliações de saúde, avaliação nutricional, atividades de educação em saúde, elaboração de materiais educativos sobre prevenção e cuidados, rodas de conversa, entrega de kits de higiene e entrega de equipamentos para abrigos.

Em 2022, a estratégia tem foco em ampliar as capacidades das UBSs para o atendimento, através da entrega de equipamentos e da capacitação sobre “Cosmovisão Warao e os Direitos da População Indígena de Acesso a Serviços de Saúde”, que busca a adaptação dos serviços a este público diferenciado.

Confira o calendário de formação

2 turmas para Belém, com 60 pessoas no total: 1ª turma em 06 e 07/10/2022; 2ª turma em 24 e 25/10/2022

1 turma para Ananindeua, com 30 pessoas: 20 e 21/10/2022

1 turma para Santarém, com 30 pessoas: 03 e 04/11/2022