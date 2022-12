ADUFPA promove debate sobre o conflito da Palestina

A Associação dos Docentes da Universidade Federal do Pará (ADUFPA) promoverá um debate para falar sobre questões internacionais nesta quinta-feira (15), na Casa do Professor. O evento, chamado de “Palestina, assim resiste um povo”, será a partir das 18h e contará com a presença da ativista Maren Mantovani, coordenadora de relações internacionais da campanha palestina contra o muro do apartheid (processo de segregação racial).

As questões sobre o que fazer para por fim ao regime colonialista, à ocupação militar e ao apartheid imposto contra o povo palestino serão discutidas e analisadas pela especialista. Haverá, ainda, uma exibição de documentário sobre o tema.

O evento contará, também, com a presença de Luiz Arnaldo Campos, titular da Coordenadoria de Relações Internacionais de Belém (Corint).

Serviço:

Debate: “Palestina, assim resiste um povo”

Dia 15 de dezembro (quinta-feira)

Local: Casa do Professor Adufpa – Rua dos Caripunas, 3459, Cremação, Belém-PA.