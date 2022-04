Conflito: Israel ataca Faixa de Gaza após lançamento de foguete contra seu território

Tropas israelenses atacaram a Faixa de Gaza na manhã desta terça-feira, 19 (final da noite de segunda no Brasil) após disparo de um foguete do território palestino contra Israel, segundo informaram testemunhas e o movimento islâmico Hamas. As informações são da Agence France-Presse (AFP).



Foram lançados ataques ao sul da Faixa de Gaza, feitos por Israel. Paralelamente, do outro lado, um braço armado do Hamas afirmou que abriu fogo contra aviões israelenses.



Em comunicado, o porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, disse: "Parabéns aos homens da resistência que enfrentaram os aviões de guerra com nossa defesa antiaérea". Segundo Qassem, os ataques feitos pelas forças israelenses não atingiram nenhum alvo, o que ele chamou de "ataques vazios". Testemunhas e fontes de segurança na Faixa de Gaza também não relataram feridos nos ataques.



As investidas dos dois lados do conflito ocorrem após um final de semana marcado por violência ao redor da Esplanada das Mesquitas, o terceiro local sagrado do Islã e o primeiro local sagrado do judaísmo, onde mais de 170 pessoas ficaram feridas, a maioria palestinos.