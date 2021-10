Acordo encerra paralisação de rodoviários da Monte Cristo em Belém

Após um acordo entre a empresa Monte Cristo e os empregados, a paralisação dos rodoviários chegou ao fim, no início da manhã desta terça-feira (19). Os trabalhadores já estão com as linhas ofertadas circulando e o serviço logo deverá ser normalizado completamente, como informa o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém (Sintrebel).

Os trabalhadores rodoviários da Viação Monte Cristo paralisaram a operaçãon esta segunda-feira (18), pegando mais de 7 mil usuários de surpresa. Os motivos da paralisação eram os mesmo que vinham motivando protestos da categoria desde 2019: o atraso no pagamento de salários; salários incompletos; férias atrasadas; tíquete-alimentação atrasado; e condições de trabalho inadequadas.

A Monte Cristo tem, atualmente, cerca de 600 trabalhadores rodoviários e uma frota composta por 100 ônibus. Esta foi a terceira paralisação da categoria este ano.

Confira as linhas que voltam a circular com fim da paralisação

- CDP - Providência,

- Pedreira - Lomas (linhas A e B);

- Pedreira - Nazaré;

- Sacramenta - Humaitá;

- Sacramenta - Presidente Vargas;

- Sacramenta - São Brás;

- Marex-Arsenal.