Setransbel diz que só 408 ônibus estão rodando na Grande Belém

Por nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) informou que só 408 ônibius estão circulando nas ruas, nesta sexta-feira (28), segundo dia de greve dos rodoviários da capital, de Ananindeua e de Marituba. Por determinação judicial, 80% da frota de quase 2 mil veículos esteja circulando nas ruas. Os sindicatos dos trabalhadores afirmam que não há pessoal o suficiente para operar essa frota, que já não rodava em 80% da capacidade máxima.

"...após a concessão da liminar que determinou aos dois sindicatos profissionais a garantia de 80% da frota durante a greve, constatou, logo pela manhã de ontem, 27, o descumprimento da decisão e comunicou ao Tribunal. No início da tarde, as partes foram chamadas para uma audiência virtual com o magistrado da justiça do trabalho, Antônio Oldemar Coelho dos Santos, que concedeu a liminar. Porém, não houve acordo e os rodoviários seguem em greve", dizia a nota do Setransbel.

Ainda na nota, o Setransbel dizia que "Persiste o descumprimento à ordem de manter 80% da frota nas ruas. Poucos ônibus estão em circulação, fator gera aglomeração e prejuízos para quem mais precisa. No último dia normal [antes da pandemia], em 16 de março de 2020, 905 mil passageiros foram registrados. Após isso, com a pandemia, caiu. Hoje, temos 580 mil passageiros, 65% do normal", concluiu o sindicato.