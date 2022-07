Acidente no Aeroporto Internacional de Belém desvia seis voos nesta segunda-feira (18/07)

Uma aeronave da empresa Heringer Táxi Aéreo derrapou numa pista do Aeroporto Internacional de Belém, no final da manhã desta segunda-feira (18). Testemunhas apontam que o trem de pouso falhou na hora da aterrisagem, entrando em colapso. Havia dois pilotos e ambos não se machucaram. No momento, estava ocorrendo apenas um treinamento.

Equipes da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) foram iniciar o atendimento aos pilotos e proceder a remoção da aeronave. A pista precisou ser interditada enquanto o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa I) fazia a perícia. Pouco antes de 13h, o guincho para remoção da aeronave iniciou o procedimento de retirada.

"Na manhã desta segunda-feira (18/7), uma aeronave de pequeno porte fazia voo de treinamento no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, quando derrapou no momento do pouso. Na aeronave, havia dois tripulantes que não se feriram. Os bombeiros estão no local e está sendo providenciada a retirada da aeronave junto a empresa. Seis voos que estavam se aproximando para pousar foram alternados para outros aeroportos", informou a Infraero, por nota. Entre os voos desviados, o do Paysandu Sport Club.

