Como chegar de ônibus no Aeroporto de Belém?

O Aeroporto Internacional de Belém é um dos locais mais movimentados na cidade. Todos os dias, pessoas que moram no estado e até turistas trafegam pelo local em direção a outras localidades do Pará e do Brasil. Para facilitar o deslocamento e ajudar a economizar o tempo de quem precisa fazer uma viagem, confira as paradas, estações e ônibus para chegar até o Aeroporto de Belém:

Quais são as estações mais próximas do Aeroporto Internacional de Belém?

As estações mais próximas do Aeroporto Internacional de Belém são:

Aeroporto Internacional De Belém - Júlio Cezar Ribeiro (Val-De-Cans) está a 349 metros de distância, 5 min de caminhada.

Artur Bernardes Com Av. Pará - está a 937 metros de distância, 13 min de caminhada.

Qual ônibus para perto do Aeroporto Internacional de Belém?

As linhas de Ônibus que param perto de Aeroporto Internacional de Belém são:

Que horas é o último ônibus para o Aeroporto Internacional de Belém?

O ônibus 869, Tapanã - Pres. Vargas, é o último que vai para o Aeroporto Internacional de Belém. Ele sai do Entroncamento por volta das 3h da manhã.

Qual linha de ônibus vai do Entroncamento para o Aeroporto Internacional de Belém?

As linhas de ônibus que saem do Entroncamento em direção ao Aeroporto Internacional de Belém são:

Nome da linha - Sentido

631 - Marex - Ver-O-Peso

632 - Marex - Felipe Patroni

634 - Marex - Arsenal

635 - CDP/Providência - Ver-O-Peso

636 - Marex - Pres. Vargas

638 - Pratinha - Pres. Vargas

641 - Pratinha - Castanheira (Via Júlio César)

642 - Marex - Centro (Via Benguí)

643 - Pratinha - UFPA

665 - Cordeiro De Farias - Pres. Vargas

767 - Sideral - Pres. Vargas (Via Centenário)

785 - Tenoné - Ver-O-Peso (Centenário) 6ª Linha / Alacid Nunes

860 - Tapanã - UFPA

869 - Tapanã - Pres. Vargas

889 - Icoaraci - Centro (Via Centenário)

906 - Guajará - Ver-O-Peso (Via Centenário)

756 - Jardim Europa - Ver-O-Peso

757 - Jardim Europa - Pres. Vargas

871 - Icoaraci - Ver-O-Peso

880 - Outeiro - Pres. Vargas

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)