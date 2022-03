Aeroporto Internacional de Belém é eleito o mais pontual no Prêmio 'Aviação +Brasil 2022'

O Aeroporto Internacional de Belém, que recebe quase cinco milhões de passageiros por ano, foi eleito o “Aeroporto +Pontual”, no Prêmio “Aviação +Brasil 2022”, realizado pelo Ministério da Infraestrutura, que elegeu, ainda, outros cinco aeroportos administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) como destaque em diferentes categorias.

No quesito “Aeroporto + Acessível”, houve empate com os aeroportos da Infraero em duas categorias. Para o “Aeroporto com Terminal de Passageiros de 20 a 50 mil m2”, os vencedores foram os aeroportos de Belém e Goiânia, e para o “Aeroporto com Terminal de Passageiros de 50 a 100 mil m2”, a premiação ficou com os aeroportos Santos Dumont e Congonhas.

Nesta sétima edição do Prêmio, também passaram a ser analisados 41 aeroportos regionais, com movimentação de 100 mil a 1,5 milhão de passageiros por ano. Como resultado, foram entregues prêmios no quesito “Aeroporto regional mais bem avaliado pelos passageiros”, em três categorias. Os aeroportos administrados pela Infraero em Montes Claros e Macapá foram anunciados como ganhadores das categorias “Região Sudeste” e “Região Centro-Oeste e Norte”.

Na abertura da cerimônia de entrega dos troféus, realizada em Brasília (DF), nesta segunda-feira (28/03), o secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura (MInfra), Marcelo Sampaio, afirmou que a data é um dia de festa e alegria para o setor da aviação brasileira.

“É uma satisfação estarmos juntos para premiar os principais operadores aeroportuários e empresas aéreas do país. Esses resultados demonstram o alto nível de capacidade de todos os envolvidos no setor”, finalizou Marcelo.

Já o presidente da Infraero, Brigadeiro Barros Júnior, destacou que é uma satisfação para a empresa ter seus aeroportos reconhecidos pelos usuários como espaços com infraestrutura de qualidade e operações eficientes. “Parabenizo as equipes da Infraero nos aeroportos, que executam suas atividades com grande profissionalismo e dedicação”, disse o presidente.