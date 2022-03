Aeroporto de Belém é destaque em ranking para aeroportos sustentáveis da Anac

O Aeroporto Internacional de Belém conquistou a primeira posição na Edição 2021 do programa “Aeroportos Sustentáveis”, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O aeroporto foi vencedor na categoria 3 (número anual de passageiros entre um milhão e cinco milhões), categoria 2 (movimento entre 200 mil a 1 milhão de passageiros) e categoria 1 (menos de 200 mil passageiros por ano), respectivamente.

Além da capital paraense, os aeroportos de Campo de Marte (SP) e Montes Claros (MG) também conquistaram o primeiro lugar. O programa busca incentivar a adoção de boas práticas de gestão ambiental nos aeroportos do Brasil.

A entrega do reconhecimento aos aeroportos que se destacaram foi realizada durante o 2º Webinário “Aviação Sustentável”, promovido nesta quarta-feira (16/03), com transmissão ao vivo no Canal da Anac no Youtube.

O presidente da Infraero, Brigadeiro Paes de Barros, parabenizou a iniciativa.

“O Programa demonstra a importância dos aeroportos estarem atentos à sustentabilidade", disse Paes de Barros.

"Ver que a Infraero, como uma grande gestora de aeroportos no país, deu passos no caminho da sustentabilidade de seus aeroportos, traz satisfação e garantia de que continuaremos trabalhando firmes para estarmos aqui ano que vem com novas conquistas,” completou o presidente.