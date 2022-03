Gerente de aeroporto é exemplo de liderança feminina em Belém

O universo da aviação por muito tempo foi associado ao universo masculino, mas, mesmo de forma tímida, as mulheres vêm marcando presença nestes espaços. Um exemplo de destaque nessa área é Francisca Eliana de Souza Pereira, 47 anos, que protagoniza a operação da Azul, no terminal paraense.

Sob sua gestão, na base de Belém, estão 83 tripulantes, entre agentes de aeroporto, de atendimento, coordenadores de aeroporto e outras funções. Ela conta que sua rotina inicia-se cedo, às 5h45 da manhã, quando ela começa o dia acompanhando relatórios da operação da empresa aérea e planejando as suas atividades.

Eliana diz que precisa estar em constante aperfeiçoamento e aprende todos os dias. "Neste serviço lidamos com pessoas, operações, é preciso inovar, acompanhar mudanças, engajar a vida pessoal também, pois todos nós temos uma família. Às vezes é preciso abrir mão de um lado e gerenciar o tempo para ter uma dosagem certa, a gente vai aprendendo e aperfeiçoando", explica a gerente.

Na Azul, ela está às vésperas de completar oito anos na empresa. Ela iniciou o trabalho no aeroporto de Imperatriz, no Maranhão, e foi transferida para Belém. "Tinha aparecido outras oportunidades de ser transferida para outras bases, mas no entanto continuei em imperatriz, até que apareceu a oportunidade de ser transferida para um aeroporto maior e com maiores desafios e resolvi aceitar e me mudar para Belém, onde estou há dois anos", completa a funcionária.

Formada em Administração, o seu primeiro contato com a aviação, setor onde atua há quase 20 anos, foi em 1995. E quando tinha seis meses de trabalho passou por uma situação de constrangimento e violência no aeroporto onde trabalhava. Um passageiro perdeu o voo e perdeu o controle da situação. Ela foi conversar com o cliente, na sala de embarque e escutou palavras que jamais esqueceu.

"Ele se dirigiu com palavras horríveis e usou uma expressão que nunca esqueci. Ele disse: por isso que mulher para mim só serve para esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Ele disse que eu não era capaz de resolver o que ele queria e que não sabia porque mulher saía de casa para trabalhar", recorda a trabalhadora.

Eliana diz que todo trabalhador enfrenta desafios diários, mas quando se trata de mulher, a situação é mais complicada. "A mulher tem desafios todos os dias e a gente se supera. Quando a pessoa entra numa sala e tem a postura e entende do que faz é muito bom, pois ter conhecimento e repassar é prazeroso. Nesse setor da aviação ocorre muito pré-julgamento e temos que nos superar", destaca a gerente de aeroporto de Belém.

Sobre sua função, Eliana explica que o Gerente de Aeroporto é a pessoa responsável por todas as operações, tanto operacionais quanto administrativas do aeroporto, que inclui atendimento ao cliente, vendas, manutenção, metas operacionais e envolvimento dos tripulantes. "É a pessoa responsável pelo contato e a manutenção das relações institucionais dos órgãos fiscalizadores, dos órgãos que auxiliam a manter e fazer todo o gerenciamento dentro de uma base", explica.

Eliana, como gosta de ser chamada, conta que as mulheres ganham muitos “não” durante a vida e, por isso, gosta de se esforçar ao máximo para que o seu trabalho dê certo. Entre os maiores desafios que já enfrentou em sua vida, o maior deles com certeza foi a maternidade.

Casada, mãe da Luana, do João e do Gabriel, Eliana é uma pessoa dinâmica, eclética e produtiva, que gosta de desafios e de ajudar pessoas a alçar novos voos na carreira. Ama a paz e o sossego do mato, preza momentos em família e adora lugares que a conectam com a natureza.