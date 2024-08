Internado para tratamento de câncer, Dom Azcona inicia primeiro ciclo de quimioterapia em Belém

Dom José Luís Azcona Hermoso, bispo emérito da prelazia do Marajó, que está internado em um hospital particular de Belém desde o dia 16 de julho deste ano para tratar um câncer no pâncreas, iniciou o primeiro ciclo de quimioterapia na última terça-feira (6). Azcona também tem mostrado melhora no quadro de saúde. A informação foi confirmada pelo Chanceler da Prelazia do Marajó, padre Rafael Guedes, por meio de nota divulgada nas redes sociais.

Azcona deu entrada no hospital para a correção da quantidade de sódio no sangue, como detalha o comunicado. “A diminuição de sódio no sangue leva a consequências significativas no corpo, como o enfraquecimento. Segundo as informações médicas, essa constante diminuição do sódio é causada pelo próprio câncer”, acrescenta a prelazia do Marajó na nota.

“Nestes últimos dias, [Dom Azcona] tem tido um ótimo progresso no estado de reposição de sódio. E, com o acompanhamento da fisioterapia, o corpo apresenta-se mais fortalecido. Tem sido acompanhado por profissionais da saúde mental nas necessidades geradas pela adversidade do tempo de tratamento”, informa o comunicado.

Melhora

De acordo com o boletim médico divulgado, “os médicos manifestam satisfação porque o câncer não apresentou aumento, está estagnado. Isso é graça de Deus para a continuação do tratamento. Os médicos transmitem esperança com o início da quimioterapia, para que possa trazer resultados positivos diante das consequências que o câncer gera, como esta instabilidade de sódio nas correntes sanguíneas”.

“Dom José Azcona sempre manifesta sua gratidão pelas orações de todos vocês, irmãs e irmãos. E pede que continuemos a rezar por ele. Convido a vocês a perseverarmos na oração por nosso querido bispo emérito. E peçamos ao Senhor que com sua graça traga bom êxito nesse ciclo de quimioterapia”, finaliza a nota.

Diagnóstico

A notícia do diagnóstico dele veio após o recebimento do boletim médico no dia 27 de junho. Dom Azcona trata de uma Neoplasia maligna, quando há a proliferação anormal de células com estrutura diferente do tecido original e possibilidade de metástase. O Bispo foi trazido a Belém no dia 16 de junho. De acordo com informações do padre Casimiro Skorski, administrador diocesano da prelazia do Marajó, inicialmente Azcona foi internado devido a um distúrbio metabólico do sódio.