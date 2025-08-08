Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Ação Cidadania e Saúde levará atendimentos gratuitos à população de Belém neste sábado (9)

Haverá emissão de documentos, atendimento jurídico, vacinação e outros serviços de saúde

Ayla Ferreira*
fonte

A iniciativa é promovida pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), em comemoração aos 40 anos da PGE. (Foto: Divulgação / Agência Pará)

Neste sábado (9), será realizada a primeira Ação Iniciativa e Saúde, promovida pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), no anexo à sede da instituição. Na ocasião, haverá a emissão de documentos, atendimento jurídico, vacinação, serviços de saúde, cadastramento de doadores de medula óssea e entrega de biofertilizantes. O evento inicia às 9h e encerra às 14h. Todos os serviços serão ofertados mediante a entrega de senhas, distribuídas por ordem de chegada.

VEJA MAIS

image Marituba: ação ‘Prefeitura Itinerante’ leva serviços gratuitos ao bairro Mirizal neste sábado (9)
A programação inicia às 9h e segue até as 13h, com a oferta de 20 atendimentos em diferentes especialidades

image UBS Fluvial inicia atendimentos nas ilhas de Belém com serviços de saúde itinerantes
Os atendimentos começaram nesta terça-feira e devem se estender até o próximo dia 22 de agosto

O evento será realizado em comemoração aos 40 anos da Procuradoria-Geral, em parceria com a Defensoria Pública do Estado (DPE), Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Fundação Hemopa e Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Serão ofertados emissão de documentos (RG, CPF, carteira de trabalho digital, certidões de nascimento, casamento e óbito, RG para PET e título eleitoral), atendimento jurídico, vacinação (contra Covid 19, Febre Amarela e Dengue), testagem para HIV e hepatites, medição de pressão arterial e glicemia, cadastramento de doadores de medula óssea e entrega de biofertilizantes.

“A expectativa para a nossa primeira ação neste sentido é a melhor possível! A gente espera que a população compareça em peso no sábado de manhã, e que utilize os serviços e os direitos que vão ser ofertados”, diz Camila Farinha, procuradora-geral adjunta do Contencioso.

“A PGE é uma instituição nova. Este ano, estamos completando 40 anos de existência. Em comemoração, estamos fazendo várias ações. Dentre elas, a Ação Cidadania e Saúde, com a finalidade de convidar a sociedade paraense a comemorar estes 40 anos com a nossa instituição. Afinal, nossos serviços têm como foco, principalmente, a garantia de direitos da população. Em conjunto com estas demais instituições vamos garantir uma manhã de direitos e saúde”, complementou Camila.

Confira como participar

A ação será realizada das 9h às 14h, no prédio anexo da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), com entrada liberada pelos dois lados do prédio (tanto pela Conselheiro Furtado, nº 616, quanto pela Rua dos Tamoios, 1671).

Para Roland Massoud, procurador do Estado e coordenador das ações comemorativas pelos 40 anos da Procuradoria-Geral, o objetivo é mostrar os serviços ofertados pela PGE à população. O procurador afirma que, para que isso ocorra, a sociedade deve conhecer o órgão e os serviços disponíveis.

“Hoje, já temos um espaço que é porta-aberta ao cidadão, que é a nossa porta de entrada para informações e acesso a processos, entre outros. Temos um trabalho para ser visto e respeitado. Nestes 40 anos, expandimos nossa carta de serviços em Belém e no interior do Estado. Este é o nosso maior objetivo ao realizar esta ação”, reforçou Roland Massoud.

Na ocasião, serão distribuídas senhas para o acesso aos serviços, por ordem de chegada. A lista com os documentos necessários para a população ter acesso aos serviços está disponível nas redes sociais da PGE ou pelo site oficial.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

atendimentos gratuitos

procuradoria-geral do estado
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

DIA DOS PAIS

Grupo Liberal celebra Dia dos Pais com humor e sabores da Amazônia

A iniciativa reforça o compromisso do Grupo Liberal com o bem-estar de seus colaboradores, criando espaços de reconhecimento, descontração e valorização

07.08.25 19h22

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Parque Estadual do Utinga em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

07.08.25 14h00

BELÉM 

Prefeitura retira 14,6 toneladas de fios irregulares de postes em Belém

Operação Rede Segura promove segurança e melhora visual urbano na capital paraense

06.08.25 18h00

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Museu do Círio em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Museu do Círio, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

06.08.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

Mobilidade urbana

Como usar os patinetes elétricos em Belém? Veja regras, qual aplicativo e dicas

Belém é a primeira capital do Norte a oferecer serviço com 600 patinetes elétricos; saiba onde alugar e o que fazer se acabar a bateria

04.08.25 13h17

BELÉM

Mobilidade urbana: Belém passa a contar com patinetes elétricos públicos; veja como e onde usar

O projeto-piloto contará, de forma gradual, com 600 patinetes elétricos em Belém. A novidade começa a valer neste domingo (3/8)

02.08.25 12h50

BELÉM

Belém estreia patinetes elétricos e se torna a primeira capital do Norte com o serviço

Segundo a prefeitura, o objetivo é ampliar as opções de deslocamento e reduzir a dependência dos carros

03.08.25 19h18

LUTO

Morre pastor Firmino Gouveia, líder histórico da Assembleia de Deus em Belém

Considerado um dos nomes mais importantes da história da Assembleia de Deus em Belém, Firmino foi o sétimo líder da igreja-mãe e atuou como missionário e pastor

05.08.25 20h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda