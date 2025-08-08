Ação Cidadania e Saúde levará atendimentos gratuitos à população de Belém neste sábado (9)

Neste sábado (9), será realizada a primeira Ação Iniciativa e Saúde, promovida pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), no anexo à sede da instituição. Na ocasião, haverá a emissão de documentos, atendimento jurídico, vacinação, serviços de saúde, cadastramento de doadores de medula óssea e entrega de biofertilizantes. O evento inicia às 9h e encerra às 14h. Todos os serviços serão ofertados mediante a entrega de senhas, distribuídas por ordem de chegada.

O evento será realizado em comemoração aos 40 anos da Procuradoria-Geral, em parceria com a Defensoria Pública do Estado (DPE), Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Fundação Hemopa e Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Serão ofertados emissão de documentos (RG, CPF, carteira de trabalho digital, certidões de nascimento, casamento e óbito, RG para PET e título eleitoral), atendimento jurídico, vacinação (contra Covid 19, Febre Amarela e Dengue), testagem para HIV e hepatites, medição de pressão arterial e glicemia, cadastramento de doadores de medula óssea e entrega de biofertilizantes.

“A expectativa para a nossa primeira ação neste sentido é a melhor possível! A gente espera que a população compareça em peso no sábado de manhã, e que utilize os serviços e os direitos que vão ser ofertados”, diz Camila Farinha, procuradora-geral adjunta do Contencioso.

“A PGE é uma instituição nova. Este ano, estamos completando 40 anos de existência. Em comemoração, estamos fazendo várias ações. Dentre elas, a Ação Cidadania e Saúde, com a finalidade de convidar a sociedade paraense a comemorar estes 40 anos com a nossa instituição. Afinal, nossos serviços têm como foco, principalmente, a garantia de direitos da população. Em conjunto com estas demais instituições vamos garantir uma manhã de direitos e saúde”, complementou Camila.

Confira como participar

A ação será realizada das 9h às 14h, no prédio anexo da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), com entrada liberada pelos dois lados do prédio (tanto pela Conselheiro Furtado, nº 616, quanto pela Rua dos Tamoios, 1671).

Para Roland Massoud, procurador do Estado e coordenador das ações comemorativas pelos 40 anos da Procuradoria-Geral, o objetivo é mostrar os serviços ofertados pela PGE à população. O procurador afirma que, para que isso ocorra, a sociedade deve conhecer o órgão e os serviços disponíveis.

“Hoje, já temos um espaço que é porta-aberta ao cidadão, que é a nossa porta de entrada para informações e acesso a processos, entre outros. Temos um trabalho para ser visto e respeitado. Nestes 40 anos, expandimos nossa carta de serviços em Belém e no interior do Estado. Este é o nosso maior objetivo ao realizar esta ação”, reforçou Roland Massoud.

Na ocasião, serão distribuídas senhas para o acesso aos serviços, por ordem de chegada. A lista com os documentos necessários para a população ter acesso aos serviços está disponível nas redes sociais da PGE ou pelo site oficial.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades